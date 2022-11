Anfi Tauro se convierte en hotel 'cinco ruedas' y apuesta por el turismo deportivo de alta gama

Anfi Tauro quiere convertirse en el punto de referencia del ciclismo y del triatlón en Gran Canaria. Con unas condiciones excelentes para cualquier deportista, este resort 'cinco ruedas' ha apostado intensamente por el mundo del deporte de alta gama y ha acondicionado el hotel Anfi Emerald para que el deportista tenga a su alcance todo lo necesario.

Anfi da un paso al frente y ha añadido a su nombre una nueva marca: 'Anfi Sports Academy'. Un producto nuevo centrado básicamente en atender las necesidades no solo del deportista de alto nivel o amateur sino la de sus familias, según un comunicado. La pretensión última es que la experiencia deportiva y familiar sea óptima en un entorno natural donde en un mismo espacio puedes realizar diferentes actividades. Para certificar que Anfi es un 'Sport Friendly Resort', acaba de instalar un completo servicio de alquiler de bicicletas que están valoradas en más de 10.000 euros. Una completa instalación con taller incluido (www.bikesensations.com) que no solo atiende al huésped que quiere alquilar in situ, si no que atiende fuera del hotel desplazándose hasta el lugar que necesite el corredor.

«Hemos diseñado un servicio que va desde acondicionar la bicicleta de forma personalizada, puerta a puerta, hasta recomendar rutas y acompañar al cliente en sus trayectos», explica el director de Bike Sensation, Johan Wagenaar, durante la presentación de esta división a la que acudieron Román Kreuziger, director deportivo del Team Bahrain Victoria, y las hermanas, Daida e Iballa Ruano.

La meta es segmentar la oferta con nuevas actividades como el alquiler de bicicletas, piscinas exclusivas para entrenar, gimnasio de última generación y departamentos de fisioterapia y nutrición. La compañía ya ha iniciado la comercialización de paquetes que incluyen un tratamiento personalizado y exclusivo a medida. Un segmento que a nivel nacional mueve más de mil millones de euros al año. El alto potencial del turismo deportivo supone escapadas cortas y repetidas en el año que son «el objetivo en el que venimos trabajando en un destino donde las infraestructuras y una climatología favorable durante todas las estaciones son nuestra principal baza», sostiene José Luis Trujillo, director general del Grupo Anfi, ubicado en Gran Canaria.

La apuesta decidida por el turismo de ejercicio de alta gama ha empujado a muchas firmas hoteleras a invertir en nuevas infraestructuras y servicios atraídos por sus pingües beneficios. De hecho, los gastos provenientes de viajes relacionados con el deporte rondan los 1.000 millones de euros anuales y representan casi el 5% de los desplazamientos, según el Anuario de Estadísticas Deportivas del Ministerio de Cultura y Deporte. Este segmento, además, mueve más de 2,5 millones de personas cada año y es uno de los que antes recobró la normalidad tras la pandemia.