Al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife se le escapa el encuentro en los minutos finales (28-25)

Partido marcado en rojo en el calendario el que tenía este domingo el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife, visitando al Balonmano Morvedre y estando en juego dos importantes puntos en la lucha por la permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola. Le costó entrar en el encuentro al San José Obrero, desarrollando una brillante segunda parte, pero no fue suficiente para puntuar a pesar de llegar a disponer de una renta de dos goles.

No comenzó nada bien el partido para los intereses del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife, encajando un parcial de 3 a 0. La guardameta Paola Santos anotó desde su portería, y el técnico del cuadro lanzaroteño tenía que parar el encuentro cuando apenas se habían jugado cinco minutos de la primera mitad (4-1).

La defensa del Balonmano Morvedre estaba poniendo en muchos problemas al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife. Las locales presionaban la primera línea, y las acciones de ataque del San José Obrero no tenían el ritmo suficiente. Las de Sagunto dispusieron de varios ataques para aumentar la diferencia hasta los cinco goles, y con el resultado de 14 a 10 se llegó al final de la primera parte.

El desarrollo del encuentro cambió de manera radical en la segunda parte. El período se inició con un parcial de 0 a 3 a favor de las lanzaroteñas, anotando Keyla Hernández dos tantos en sendas jugadas individuales y Gema Trujillo desde el extremo derecho. Fundamental también fue el trabajo de Rocío Squizziato en el pivote, anotando tres goles en el inicio de la segunda parte y empatando el choque (17-17).

El juego del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife siguió creciendo con el paso de los minutos, mostrándose muy seguro en cada una de las acciones en defensa y lideradas en ataque por Carla Rivas y Celia López. Fue precisamente Celia López la que se encargó de poner a su equipo por primera vez por delante en el marcador e incluso aumentar la renta hasta los dos goles (18-20).

A falta de nueve minutos para el final del choque, Andrea Claramonte desde el extremo izquierdo se encargó de poner las tablas en el marcador (21-21), después de varias acciones en las que se había encontrado con las buenas intervenciones de Irene Sánchez bajo palos. El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife entró en una dinámica de fallos en ataque, no aprovechando dos claros contragolpes e incluso no transformando un lanzamiento de siete metros.

María Pérez volvió a aparecer para el Balonmano Morvedre en los minutos finales, anotando varios goles decisivos que pusieron a su equipo por delante en el marcador. Rebeca López acabó por sentenciar el encuentro, aumentando la diferencia hasta los tres goles en los minutos finales.

Con el resultado de 28 a 25 se llegó al final del partido, sufriendo el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife una derrota ante un rival directo en la lucha por la permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola. La competición se reanuda el sábado 25 de octubre, con el derbi que enfrentará en Titerroy al San José Obrero ante el Zonzamas.

Ficha Técnica

Balonmano Morvedre (28): Paola Santos (1), Fernanda Pinhate (3), Khadija Lafsahi (1), María Pérez (8), Sara Palanques (2), Andrea Claramonte (2) y Lucía Gámez (2) -equipo inicial- Candelaria Cuadrado, Martina Catalá, Beatriz Masseu (1), Remei Gallart (1), Lilly Torok, Rebeca López (4), Laura Albal, Lugia Julve (3) y Carla Zálvez. Entrenador: Manuel Etayo

CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife (25): Ana Marín, Ana Radovic (1), Melania Cabrera, Leticia Cobo, Gema Trujillo (8), Mornesa Tenda (1), Marilia Correia -equipo inicial- Irene Sánchez, Keyla Hernández (3), Rocío Squizziato (6), Andrea Boner, Celia López (3), Thais Fermo (2), Carla Rivas (1) y Alba Tort. Entrenador: Alfredo Rodríguez

Parciales cada 5 minutos: 4-1, 6-2, 7-4, 10-6, 11-8, 14-10 (descanso) 15-13, 18-17, 18-18, 20-21, 23-23, 28-25 (final)

Árbitros: José Muras Rodríguez y Tomás Fernández Merino. Excluyeron a Fernanda Pinhate (2), Lilly Torok (1) y Sara Palanques (1) por parte del Balonmano Morvedre y a Leticia Cobo (1) por parte del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife.

Incidencias: Pabellón Puerto Sagunto. Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.