Un César Manrique volador: el Sorcery pulveriza el récord Arrecife-Agadir

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:48 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

'Sorcery', de Antonio Hernández, ganó este verano la novena edición de la Regata Arrecife-Agadir y pulverizó el récord de la prueba haciendo honor a sus orígenes. El crucero que navega en Canarias bajo la grímpola del RCN de Arrecife es el antiguo CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), el barco con el que el olímpico canario Fernando León y el alicantino Kiko Sánchez Luna hicieron historia en la primera década del siglo XXI y de cuya tripulación formó parte Felipe VI, entonces todavía Príncipe de Asturias.

Este mes de agosto 'Sorcery' rebajó el récord de la Regata Arrecife-Agadir en 13 horas, una diferencia sideral que se explica por las propias características del barco, la hora de llegada a la costa africana y la pericia de su tripulación, liderada por su armador, el veterano regatistas conejero Antonio Toy Hernández.

El 'Sorcery' recorrió las 224 millas que separan Arrecife y la ciudad marroquí de Agadir en 29 horas y 30 minutos, cuando el récord de la prueba estaba establecido hasta esta edición en 42 horas y 24 minutos.

«Sigue siendo un barco rápido, pero ya no es competitivo a nivel nacional», afirma Hernández. «Aquí, en Canarias, todavía va rápido en regatas largas, pero en regatas cortas barlovento -sotavento es muy difícil defender el rating (coeficiente de corrección para compensar las diferencias entre los barcos participantes en una regata); para ganar lo tienes que hacer muy muy bien y que los demás se equivoquen», apunta el armador del 'Sorcery'.

La 9ª Regata Internacional Arrecife-Agadir, organizada el Real Club Náutico de Arrecife en colaboración con el Yatch Club de Agadir, Calero Marinas y Marina Agadir, y en la que participaron una decena de barcos, tomó la salida el 19 de agosto desde la capital conejera.

El ganador de la prueba navegó a una velocidad media de entre 9 y 10 nudos, lo que le permitió sacar ventaja al resto de la flota que avanzaba a unos 7 nudos, según recapitula Hernández. «Influye también la hora en la que llegas a Agadir, porque suele haber niebla y calma y según cuándo alcances la costa tienes viento o no. Nosotros tuvimos muy poco, pero suficiente para no pararnos», señala el regatista en declaraciones a la Real Federación Canaria de Vela.

El 'Sorcery' , de 16 metros de eslora, 4 de manga y 24 de palo, destaca además por el diseño que lleva en el casco, una obra de César Manrique (1919-1992) y que, como el barco, también tiene su historia.

El diseño fue un regalo del universal artista canario al propio Toy Hernández, cuando entre finales de los 80 y principios de los 90 el entonces joven regatista competía a nivel internacional en la clase Soling. «Preparábamos los Juegos Olímpicos y mis padres eran vecinos de César en Tahiche, un día se ofreció a hacernos un diseño para el casco y las velas; rotulamos el Soling pero la pintura no era la adecuada y tuvimos que quitarlo. Era una espinita que tenía clavada».

Con la autorización de la Fundación César Manrique, que conserva los derechos, y casi treinta años más tarde, Hernández recuperó los dibujos del genio conejero para rotular el antiguo CAM, que ahora se llama 'Sorcery' (Brujería, en inglés) y con el que, además de seguir compitiendo en Canarias, espera poner en marcha el proyecto «Navegando con Manrique», una propuesta para llevar las ideas del artista e impulsor del desarrollo sostenible por Canarias, el resto de España y Europa.