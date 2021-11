Cerrados ya los fichajes, Luis Helguera acelera para que salgan los descartes

Entre los jugadores que rescindieron su contrato y a los que el club no renovó, la UD cuenta ya con once bajas para la temporada 2021-22 en relación a la plantilla pasada Ismael Athuman, Aythami Artiles, Dani Castellano, Javi Castellano, Edu Espiau, Jonathan Silva, Tomás Cardona, Sergio Araujo (vendido), Rivera, Rober González y Álex Domínguez, cedido al Ibiza.