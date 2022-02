Ceeref powered by Hrastnik 1860 manda en la 44Cup Calero Marinas Lanzarote

La embarcación Ceeref powered by Hrastnik 1860 este sábado se ha colocado al frente de la clasificación en la regata internacional 44Cup Calero Marinas Lanzarote que se disputa esta semana en aguas del sur de la isla. Para el triunfo final también cuentan con opciones Nika y Aqua, por delante de otras siete embarcaciones.

Con unas condiciones excelentes para la práctica de la vela en general, y de la clase RC44 en particular, los 10 equipos que participan en la 44Cup Calero Marinas Lanzarote salieron este sábado de Puerto Calero para hacerle frente al campo de regatas preparado por el comité, que repetía la situación de las balizas como en la jornada del viernes, pero con la esperanza de poder hacer al menos cuatro pruebas.

En la primera boya, tras una ajustada salida, comenzaron los problemas para algunas embarcaciones, que se vieron obligadas a penalizarse al saltarse el punto de referencia. Es lo aprovecharon los debutantes alemanes de La Pericolosa para colocarse líderes por primera vez en su historia, seguido de las embarcaciones rusas del Atom Tavatuy y del Team Mika, lo que daba momentáneamente un giro a las clasificaciones del día anterior. Aprovechaba el Aleph francés el revuelo, y a que los favoritos se habían quedado descolgados, para apretar y remontar posiciones, dejando atrás rápidamente a las embarcaciones rusas, poniendo como punto de referencia a los teutones, que no pudieron mantener la presión quedando relegados a la segunda plaza a favor de los galos. El Aleph conseguía así entrar primero a meta, seguido de La Pericolosa y de los rusos del Atom Tavatuy.

Tras una pequeña parada para descansar después de la dura lucha, las embarcaciones se prepararon para afrontar la segunda regata de la tercera jornada con unas condiciones similares a la regata anterior y sin variación en el campo. En la salida se dividió pronto la flota para ir encontrándose en la primera boya, donde llegaron muy ajustados. Los británicos del Peninsula Racing y los rusos del Atom Tavatuy cogían ventaja con escasa separación entre ellos, mientras que los suecos del Artemis y los ingleses del Team Aqua peleaban justo detrás de ellos por seguirles la estela. Toda esa batalla de vigilancias y estrategia se saldó con la escapada del Artemis, que conseguía abrir hueco entre sus perseguidores, el Peninsula, el ArtTube ruso y el Nika. Parecía que la situación estaba siendo bien controlada por los nórdicos, que de hecho entraron en meta primeros, sacando más de 20 segundos al Peninsula Racing, que pasaba la línea con la amenaza del Ceeref powered by Hrastnik 1860, que se tuvo que conformar con la tercera plaza.

La tercera regata del día mantenía las condiciones y el campo, así como la emoción desde el comienzo, con las embarcaciones saliendo a la par y haciendo una regata donde todos se vigilaban. Los eslovenos del Ceeref powered by Hrastnik 1860 conseguían ponerse por delante en la prueba y tras ellos las expediciones rusas del ArtTube y del Atom Tavatuy. La peor parte del paso por la primera boya se la llevaron La Pericolosa y el Aleph, especialmente el barco francés, que rompía y se veía obligado a regresar a Puerto Calero. Mientras los tres primeros se iban turnando en la clasificación de la regata, bajo la igualdad de esta, llegando así hasta el final donde el Atom Tavatuy se imponía al Ceeref powered by Hrastnik 1860 con 9 segundos de ventaja, entrando en tercer lugar el ArtTube.

Con el Aleph y La Pericolosa en puerto comenzaba la última regata del día, con algo menos de viento, pero sin poner en peligro la prueba. Así los 8 barcos restantes arrancaban la última regata del día sin cambio en el recorrido. El Nika se mostraba como la embarcación más sólida desde el comienzo, seguido del Ceeref powered by Hrastnik 1860 y del Peninsula, aunque con algo de ventaja. Las diferencias se fueron ampliando al acabar la primera de las dos vueltas al campo, sin variación entre sus perseguidores, aunque con el Aqua y el Artemis acechando para aprovechar cualquier error y colocarse entre las tres primeras embarcaciones. Peninsula y Ceeref powered by Hrastnik 1860 mantenían su batalla particular por la segunda plaza, mientras Nika aprovechaba para seguir fiel a su regata entrar en primera posición, por detrás el Peninsula conseguía la segunda posición y el Ceeref powered by Hrastnik 1860 la tercera.