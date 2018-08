Villar: «El estilo de Maldonado no engaña a nadie, es poco especulativo»

— Cumple dos temporadas en el Movistar Estudiantes y renovó por tres más. ¿Cómo se encuentra como máximo responsable de la parcela deportiva del histórico club madrileño?

— La sensación es un poco de haber adelantado los plazos quizás. Cuando llegué, se venía de un descenso y la idea era, al menos, estos dos primeros años no bajar, ese era el mandato que teníamos con ese nuevo proyecto tanto Salva Maldonado como yo, pero las cosas se precipitaron en el buen sentido y van dos años en los que se consiguió la mejor clasificación en la última década y participando en Europa. Quizás, estamos por encima de nuestras posibilidades a nivel económico y de metas, pero ha venido así y ahora hay que intentar mejorar, pero parece que nuestro techo ya está cerca. Se trata de estabilizar el proyecto y que algún día el club pueda volver a tener cierto pulmón económico para, estando en la situación de mitad de tabla, podamos estar capacitados para cotas mayores. Vamos a intentar que el proyecto no se caiga y que el club pueda dar pasos adelante en lo económico.

— Tras cerrar la contratación del exterior puertorriqueño Gian Clavell el pasado viernes, ¿está satisfecho con la plantilla que ha confeccionado para la temporada 2018-2019?

— Sí, la idea era dar estabilidad al proyecto y, en este sentido, continúan ocho jugadores del año anterior, y creo que esto siempre es importante. Lógicamente, siempre pierdes activos del tamaño de Edwin Jackson en su día y ahora de Sylven Landesberg, pero esto es completamente lógico en un club como el nuestro. Es importante que la gente se identifique con jugadores que ya llevan un par de temporadas, como Cook, Suton o los españoles. Considero que eso nos da identidad y luego rematar con la gente nueva que se integren en este grupo, para seguir dando pequeños pasos cada temporada.

— Y con el aliciente de que la Copa del Rey de 2019 tendrá lugar en el pabellón WiZink Center de Madrid...

— A todos los clubs nos gusta clasificarnos deportivamente. El anfitrión será el mejor clasificado entre el Fuenlabrada y el Estudiantes. Lógicamente, de una manera o de otra nos gustaría estar. Es un reto bonito, los jugadores lo saben y en el club también. Vamos a intentar luchar y ojalá lo consigamos, pero para un club como el nuestro y en la situación en la que estamos, sería bonito participar.

— Apuesta por Josep María Berrocal, técnico ayudante de Svetislav Pesic, Dusko Ivanovic, Xavi Pascual y Georgios Bartzokas en el Barcelona Lassa durante nueve ejercicios y con experiencia como primer entrenador en equipos como el Budivelnyk Kiev ucraniano y el Eskisehir Basket turco. Sin embargo, esta será su primera aventura al frente de un banquillo en la Liga Endesa...

— Estamos muy ilusionados. Creemos que Josep María cumple todos los requisitos. Siempre fue la primera opción del club, tuvimos la fortuna de que terminara con nosotros porque, aparte de todo su bagaje como segundo entrenador, que estuvo con los mejores técnicos de Europa prácticamente, cada vez que ha sido primer entrenador ha tenido éxito. Ha sido campeón en Ucrania, ha subido equipos de LEB a ACB, y esta última temporada en Turquía se ha metido en Playoff, así que realmente estamos muy contentos. Creo que merece esta oportunidad en la ACB, donde es cierto que es debutante, pero está con el hambre y las ganas de demostrar que es un entrenador de primer nivel.

— Fichó al actual técnico del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, para su proyecto en el club colegial. Ya dirigió en la isla durante cuatro temporadas (2005-09), pero ¿qué resalta de su propuesta?

— Aquí lo conocen bien porque lo tuvieron cuatro temporadas y yo solo dos, pero para mí, tanto a nivel personal como profesional, ha sido un placer estar con Salva, José Ángel Samaniego y todo el cuerpo técnico. Tienen muy claro el modelo de baloncesto que quieren, lo ejecutan a las mil maravillas, es gente de club y que suele sacar un rendimiento bastante alto. Ahí están nuestros dos años, que fueron fantásticos y muy por encima de lo esperado. Creo que su estilo es claro, no engaña a nadie, es poco especulativo y atractivo para el público. A día de hoy, tiene claro cuáles son las características que deben predominar en un equipo para tener éxito. Muchas veces la gente lo reduce al hecho de tirar triples y pienso que tiene mucho más sentido todo, que simplemente quedarte con que es el equipo que más triples tira, sino que todo está en una idea global en la que yo he podido empaparme y hay poco que discutir porque los resultados están ahí. Considero que es un reto para ellos afrontar la Euroliga y la ACB, pero están más que capacitados para hacerlo.

— José Ángel Samaniego es el fiel escudero de Maldonado durante más de diez años. ¿Qué destaca de su labor como entrenador ayudante?

— El binomio es muy complementario, cada uno responde a características muy marcadas, diferentes, pero juntos son más fuertes, por eso llevan tantos años. En el tema de dirección Salva es un grandísimo entrenador y Sama lleva el tema analítico, lo tiene bastante estructurado y sabe perfectamente maximizar los puntos más débiles y taparlos.

— ¿Cómo valora la evolución del Granca durante estas campañas hasta lograr la clasificación para la Euroliga? ¿Y cómo cree que le afectará disputar el doble de partidos -64- que otros cursos?

— Evidentemente, tendrán que acostumbrarse a una situación nueva. Lo de jugar dos partidos por semana ya lo han hecho durante todos estos años en la Eurocup, pero ahora tendrán semanas en las que se triplican los encuentros. A eso es a lo que tendrán que acostumbrarse, pero es un reto maravilloso por el que se lucha y se sueña, y la gente debe sentirse muy orgullosa de que el Gran Canaria juegue una Euroliga. No sé cuántas veces más lo van a conseguir, pero que mientras dure es momento de disfrutarlo y, lógicamente, algún tipo de peaje habrá, pero también creo que están en la línea de hacer una plantilla muy larga y, por suerte, tienen ese respaldo económico que les permite afrontar este tipo de situaciones mejor. Creo que están haciendo un equipo totalmente interesante y no sé qué reto será la Euroliga, pero en la ACB volverán a ser de los importantes por plantilla y por todo.

— ¿Cómo está viendo los movimientos del resto de clubes en el mercado?

— El campo va a dictar sentencia, pero es cierto que, a diferencia de otros años, empezando por los conjuntos recién ascendidos que, normalmente, hacían otro tipo de plantillas, pues están yendo por jugadores muy contrastados y con bastante cartel en el mercado. Creo que esto está cambiando la fisionomía de la Liga, aparte de que equipos como Burgos dan un paso adelante en lo económico para aspirar a cotas mayores. Da la sensación, viendo las plantillas y los equipos, que hay un aumento general de nivel, ya no hablo a nivel deportivo que habrá que demostrarlo, sino diría incluso presupuestario. Creo que esto es bueno, estoy a favor, pero también implica que los equipos que estamos abajo, tendremos que hacer un esfuerzo para no vernos en problemas, puesto que la sensación que manejo es que, a priori, no hay ningún equipo débil.

— Usted trabaja en una entidad plagada de canteranos en su primer equipo. Seis jugadores de formación del club amarillo -tres canarios- participarán en la próxima edición de la ACB, pero lo harán en otros equipos. ¿Cómo valora esta situación?

— Nosotros por ADN, por filosofía, por historia y por recursos económicos se convierte en una necesidad, que te empuja a darle salida a los jugadores antes que otros clubs, eso es evidente, es así. Se trata de una necesidad económica y filosófica. En el Granca es bueno que ahora estén saliendo muchos canarios en la ACB porque no se trabaja mal aquí a nivel de formación, pero la llegada al primer equipo es complicada porque mientras mayor es el nivel el techo lo es también. Espero que en el futuro el Estudiantes también sea un reto más grande y que la posibilidad de entrar sea más difícil. Pero sí que creo que no solo el Granca, sino que cualquier equipo, deberíamos empujar un poco más para que estos chicos lleguen. Son los que se sienten más identificados con la afición, con los medios, la gente que sale de la cantera te da un empujón mayor que cualquier otro jugador. Se lo tienen que ganar, pero tenemos la responsabilidad de apostar por ellos en cierta manera cuando tienen esa calidad. Supongo que el Granca estará en esa tesitura de que sería positivo que los jóvenes tuviesen esa oportunidad.

— ¿Qué destaca de sus compañeros en el ámbito de la dirección deportiva como Berdi Pérez en el Herbalife Gran Canaria e Himar Ojeda en el Alba Berlín alemán?

— Himar ha tenido paciencia porque creo que una que vez salió del Granca quedó desubicado. Intentó iniciarse en el tema de la representación y luego tuvo esa pequeña experiencia en el Estudiantes. Creo que estuvo unos años buscando su sitio y me alegro enormemente de que lo haya encontrado por fin, y más de la manera que lo está haciendo en el Alba Berlín, donde está intentando crear un proyecto, edificarlo y desarrollarlo. Es un tío humilde, muy capaz, trabajador y está en un proyecto que le llena, que puede actuar y que lo está haciendo increíblemente bien. Después de pasar esos momentos malos, que al final se haya ubicado se lo merece. Por su parte, Berdi lleva muchos años aquí y ahí está su trayectoria. Ha vivido directamente su evolución con la del club, de pasar de un Claret o Gran Canaria en el que yo era jugador, un equipo de mitad de tabla de bajo presupuesto, y hoy en día el club ha crecido a todos los niveles. Económicamente para estar luchando todos los años por jugar la Copa del Rey y el Playoff, y luego él desde su trabajo haciendo que esos recursos que se tienen cumplan sus objetivos porque, evidentemente, por el hecho de tener más o menos presupuesto no te garantiza nada. Él ha dotado de esa estabilidad deportiva y ha podido maximizar los presupuestos que ha tenido. Creo que todo ese trabajo de tantos años, haberlo redondeado con la Euroliga habla mucho de su trayectoria.