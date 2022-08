Unanimidad en torno a una figura respetada

"Creo que es . Aparte de ser una persona que conoce perfectamente el club desde dentro y que va a aportar cosas muy positivas". "El club viene de unos años un poquito inestables y Taph va a ser capaz de darle estabilidad. Es un tío que sabe de baloncesto y que se relaciona muy bien fuera del campo también. . Su presencia será positiva para el club"."La llegada de Taph al Club Baloncesto Gran Canaria me parece una muy buena noticia. Se trata de alguien que conoce muy bien el club, que ha defendido la camiseta amarilla en una de sus etapas más gloriosas y que, además, desde mi punto de vista "."Creo que su llegada va a recuperar la identificación de una gran parte de la masa social desencantada con el club por una especie de estancamiento tanto deportivo como institucional, ". "Además, . En definitiva, le deseo toda la suerte a Taph en este nuevo proyecto, ya que su suerte será la de todos los que amamos este club"."Dará muchísima estabilidad al club tanto a lo que es el staff técnico, la directiva, los jugadores, la relación con los dueños del club... "."Intentará , como él vivió en su momento, con jugadores que quieran quedarse varios años en el club y recuperar a la afición. Esos son los pasos, no tanto ganar o perder, que creo que el club ha vivido muchos años muy buenos, estos últimos un poco menos, pero han sido competitivos"."Creo que va a recuperar , que creo que es fundamental y que es el ADN del Gran Canaria. Es la persona ideal para relanzar el proyecto o volver a encontrarse, por decirlo de alguna manera".", tengo que decir que es un hombre de la casa, que conoce bien la isla y que estoy seguro de que mirará por la cantera, que es lo que más me representa e interesa"."Taph me demostró que tiene unos grandes valores y , que mucho tiene que cambiar y que ojalá mire más a la cantera canaria, ya que él ha sido jugador, y eso dice mucho para llegar a ser presidente"." esos cinco años y espero que como presidente cuide a la cantera"."Creo que en los últimos años ha habido y eso hay que recuperarlo porque cada partido en el Gran Canaria Arena estaba más vacío. !Creo que con el nuevo presidente se puede intentar volver a tener esa conexión y ayudar a unirse un poco más ". "Cae como una sorpresa. Lo que tengo para decir es que si echan al presidente que estaba es porque el club se ve en la necesidad de un cambio y en ". "Savané es una persona que puede aportar eso, . Será un giro diferente para el club y es lo que veo desde la distancia que estoy"."Ahora toca ver cómo van las cosas cambiando con la administración de Savané. Aprovecho para darle la enhorabuena públicamente y le deseo la mejor de las suertes para lo que se le avecina. "."Creo que para este trabajo. Sangra por el club y es respetado en toda la isla". "Como excompañero "."Me ha sorprendido porque no tenía ni idea de que Enrique finalizara contrato y que hubiese este movimiento, pero ". ". Además, como jugador que soy, hay pocos jugadores que tengan una formación profesional detrás. Cada vez hay más, pero no somos muchos los que tienen una carrera, en su caso otro máster"."No es simplemente un exjugador que ha estado muchos años en el club sino que, además, es una persona culta, inteligente y que se ha buscado tener una garantía después de jugar. "."Si bien es cierto que con Enrique la gente no estaba del todo contenta, etc., Taph va a empezar con otro pie, con la gente muy ilusionada, muy positiva y muy volcada. , él mismo dijo en una de sus primeras palabras que había una separación entre equipo y afición estos últimos años, un distanciamiento, y quiere intentar que no esté"."Querrá recuperar el factor del CID, si le preguntan a cualquier aficionado de los ambientes que había en el CID y en el Gran Canaria Arena, pues está claro que la diferencia es abismal, y ". "A partir de ahí, desearle muchísima suerte, tengo muy buena relación con él y . Me alegraré por ello".