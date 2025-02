Solidaridad en el partido del Granca contra el Real Madrid

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de febrero 2025, 13:38 Comenta Compartir

CaixaBank y el Club Baloncesto Gran Canaria impulsan una nueva edición del 'Partido a favor del Banco de Alimentos', una iniciativa ya tradicional en el calendario competitivo del equipo amarillo, con el propósito de recoger alimentos para el Banco de Alimentos de Las Palmas. Se trata de la duodécima ocasión en la que ambas entidades unen fuerzas para ayudar la encomiable labor del Banco de Alimentos de Las Palmas.

Esta acción solidaria ha sido presentada este lunes en la oficina all in one Gran Canaria de la entidad financiera en Las Palmas de Gran Canaria. Estuvieron presentes en el acto Sitapha Savané, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria; el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca; el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso; y la responsable de Acción Social de la entidad en las Islas, Olga del Pino.

La afición podrá mostrar su lado más solidario llevando alimentos no perecederos al partido de este domingo 2 de marzo, a las 17:30 horas, en el que el Dreamland Gran Canaria se medirá ante el Real Madrid en jornada de Liga Endesa. Dichos alimentos serán destinados al Banco de Alimentos de Las Palmas, entidad social que trabaja de forma activa con personas en riesgo de exclusión social y que cuenta con un gran arraigo entre la sociedad grancanaria.

El punto de recogida de alimentos estará ubicado, como viene siendo habitual en las pasadas ediciones, en la plaza exterior del Gran Canaria Arena desde una hora antes del partido y contará con la colaboración del Voluntariado CaixaBank en Canarias. Además, los voluntarios del Banco de Alimentos de Las Palmas facilitarán también la opción de donaciones a la causa para aquellas personas que no puedan colaborar con alimentos.

A través del acuerdo de patrocinio que mantienen CaixaBank y el Club Baloncesto Gran Canaria se llevan a cabo durante la temporada otras acciones como el 'Triple Solidario', mediante el que la entidad financiera dona 50 euros por cada triple que el primer equipo anota durante los partidos y competiciones que se disputan y cuya recaudación se destina a proyectos formativos de la cantera.