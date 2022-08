Savané: «Es un reto que me ha ilusionado lo bastante para dar un vuelco a mi vida»

Presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. Felicidad, motivación, responsabilidad, incertidumbre, vértigo... ¿Qué siente?

La verdad es que un honor, pero también supone una gran responsabilidad, como comenté en la rueda de prensa. Por encima de todo es un reto que me ha ilusionado lo bastante para dar un vuelco a mi vida, volver a casa y encarar el reto.

Habló de unidad, identidad y ilusión como los pilares de su proyecto. La importanca de recuperar a la masa social y que se identifique con un Club Baloncesto Gran Canaria que, quizás, en los últimos años se ha desconectado de la afición...

Los que han seguido al Granca ven claramente que en la situación actual esos tres pilares son fundamentales para ir logrando todo lo demás. La unión no solo para el Granca sino para cualquier organización es fundamental. Necesitamos tener una visión clara de dónde queremos ir, aunar fuerzas para ir todos en esa dirección. También considero fundamental la identidad porque el Granca no es un club de hace dos días, dentro de un año cumplimos 60 temporadas. Se empezó como el Claret y siguió el Gran Canaria. Ya son 27 temporadas seguidas en la élite. Hay un legado detrás, que es muy positivo además, y hay que aprovecharlo mucho. Por último, la ilusión sobra decirlo, como has comentado es un factor que ha decaído quizás en los dos últimos años seguramente y es algo que hay que recuperar cuanto antes.

Savané firma una camiseta que sera sorteada entre los lectores de CANARIAS7. / cober

Su figura legendaria en el Granca despierta ilusión en la sociedad canaria y en la afición amarilla. Entiendo que es un camino recorrido ya. ¿Ha percibido el cariño de la gente, de exjugadores, extrenadores y expresidentes en estos últimos días en los que ha ido todo muy rápido?

Tengo el móvil bastante desastroso. He recibido mensajes de todas partes y muy emocionantes, de gente que he conocido a lo largo de mis 22 años en el baloncesto español. También he recibido muchos mensajes desde fuera, de exjugadores como Marcus Norris, Jim Moran, Brad Newley, de sus familiares... También de gente conocidas en el camino como de presidentes de franquicias NBA como el de los Toronto Raptors Masai Ujiri, quien es muy amigo de mi hermano y de la familia. Le había comentado esto y le pedí consejo. Me animó a seguir adelante y nos extiende toda la ayuda posible en este nuevo reto. Repito todos los amigos y compañeros de estos años en España.

