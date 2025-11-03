Savané: «Estamos encantados con la Champions; nos da muchas de las cosas que pretendíamos»

El presidente del CB Gran Canaria analizó la actualidad del equipo amarillo tanto en la Liga Endesa como en la BCL, la competición continental a la que se optó este año

Savané analiza la actualidad del Gran Canaria, en el marco del acto de adhesión y apoyo del club a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura en 2031.

El presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané analizó la actualidad del equipo amarillo tanto en la Liga Endesa (balance de 2-3 tras el triunfo ante el MoraBanc Andorra) como en la Basketball Champions League -invicto con 3-0 en el Grupo H-, mostrándose «encantado» por la decisión que tomó el club el pasado verano de cambiar las competiciones englobadas en el sello de la Euroliga por las organizadas por la FIBA.

«A mí me encanta, malo sería lo contrario porque yo tomé la decisión en última instancia. La BCLnos da muchas de las cosas que pretendíamos, y además hemos empezado muy bien, algo que no es fácil cuando comienzas una competición nueva. Aparte, este miércoles podemos dar un paso casi definitivo -se mide al KK Spartak en el Arena- para conseguir la primera plaza de grupo y aspirar a la segunda fase«, agregó Savané en el marco del acto de adhesión y apoyo del club insular a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la Capitalidad Europea de la Cultura de 2031.

Asimismo, el máximo mandatario claretiano quiso ponerle 'mordiente' al asunto recordando que «además, podríamos encontrar en esa siguiente ronda con nuestros vecinos de La Laguna Tenerife; a ver si rompemos la racha negativa con ellos«.

Ya en el plano de la ACB, Savané incidió en que «hay que relativizar» con los resultados cosechados hasta el momento -2 victorias y 3 derrotas-. Nadie se acuerda de quién jugó bien en octubre del año pasado. Lo importante es estar ahí en los momentos claves de la temporada: alcanzar la Copa, clasificar a Europa o los playoffs«, añadió.

Ampliar Imagen de Savané en el pasado duelo de ACB, donde rindieron homenaje al argentino Nico Brussino tras convertirse en el tercer máximo triplista en la historia del club en la competición liguera. ACB

«Los comienzos nunca son fáciles, pero no solo pasa con el Granca. Todos los equipos necesitan amoldarse y adaptarse cuando tienen jugadores nuevos», explicó.

Ante las declaraciones recientes del técnico balcánico, Jaka Lakovic, que reconocía que al equipo todabía le faltaba bastante para mostrar su mejor versión, el presidente amarillo reconoció estar «totalmente de acuerdo. Hago caso a todo lo que dice el entrenador que por algo lo tenemos. Hay que tener en cuenta que, con cinco jugadores nuevos, muy importantes, eso lleva un periodo de adaptación. La realidad de un equipo de nuestro nivel económico es que nos tenemos qiue reinventar cada año«, analizó.

«Escucho a entrenadores como el del Unicaja, un equipo que nos dobla en presupuesto, quejándose que ha tenido que cambiar tres piezas importantes, a ver si llegan bien hasta los turrones de Navidad... Imagínate al Granca que ha cambiado media plantilla. No nos gusta 'llorar' -esto lo digo entrecomillado, por supuesto-, pero eso no quita la exigencia que tenemos de conseguir esas victorias», concluyó.