Savané anuncia fichajes y Alocén no se pone fecha de vuelta

El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, aseguró que en los próximos días «habrá anuncios» de fichajes para la plantilla de la próxima temporada tras hacerse oficial las salidas de Caleb Homesley, Joe Thomasson y George Conditt IV, y la incorporación en propiedad de Žiga Samar.

Sobre la marcha de los dos escoltas estadounidenses y el pívot puertorriqueño ha señalado que en las tres operaciones hubo conversaciones y «entendimiento» en las dos direcciones para no seguir vinculados, por lo que «solo queda agradecer a tres jugadores fantásticos que han trabajado muy bien», resaltó Savané en declaraciones a los periodistas.

«Nos han dicho que siempre recordarán este año y han dejado la puerta abierta a una posible vuelta en el futuro. Les deseo muchísima suerte a los tres en sus siguientes pasos», ha añadido el presidente del club grancanario.

Acerca de los rumores que apuntaban a la salida de Víctor García del cuerpo técnico del Dreamland Gran Canaria para acompañar a Sergio Scariolo en el Real Madrid, Savané aclaró que «no le consta a nadie a nivel de club, y ni el propio García ha dicho nada», por lo que trabajan «con toda normalidad», si bien ha recordado que si le saliera oportunidad y quisiera cogerla «jamás se le impediría».

«Víctor García tiene una gran trayectoria en el club y es ejemplo de ADN Granca, por lo que si le sale una verdadera oportunidad profesional y le apetece cogerla no habrá temas de cláusula ni de contratos. Jamás se le impediría coger una oportunidad a un hombre de la casa», dijo Savané.

Tras el sorteo de la Liga de Campeones de la FIBA, que ha encuadrado al Gran Canaria en el grupo H con Benfica, Le Mans Sarthe y Spartak Office Shoes Subotica, Savané celebró «no tener los viajes más complicados», mientras que a nivel de equipos «es difícil valorar al no estar las plantillas completas».

Por otra parte, el base del Dreamland Gran Canaria Carlos Alocén confesó que la recuperación de su lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha «continúa bien» según el plan de trabajo y los plazos de recuperación, aunque «no baraja una fecha de vuelta» al ser un proceso que va «poco a poco».

Alocén desveló entre risas que el día siguiente a la operación le ofreció a Jaka Lakovic su predisposición para enviar vídeos tácticos al cuerpo técnico, una broma que el esloveno «casi se toma en serio» al estar a punto de «mandarme deberes», aunque sí es verdad que ha tratado de poner su granito de arena en los entrenamientos y con su apoyo al equipo «de la mejor manera posible».

Todas estas declaraciones se ofrecieron en la nueva oficina 'all in one' Gran Canaria acogió este viernes la rueda de prensa en la que CaixaBank y Club Baloncesto Gran Canaria quisieron mostrar a los medios de comunicación el trabajo conjunto que, un verano más, realizan con los diferentes eventos que el club realiza en estas fechas. El club organiza durante cinco semanas el XLIV Campus de Verano CaixaBank en las instalaciones del Colegio Claret de Tamaraceite.