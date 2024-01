Savané: «Me alegro muchísimo por este grupo porque no lo ha tenido fácil»

El presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, manifestó ayer que el encuentro ante el Valencia Basket (79-86) fue «precioso y habla mucho de lo que se ha convertido este equipo, es un equipo con mayúsculas. Salimos anotando, luego se puso muy duro el Valencia y, como me gusta decir, se llevaron un buen golpe en la mandíbula«.

«Quizás lo más fácil hubiera sido en aquel momento dejarse llevar un poco y caer, pero vi un crecimiento del propio equipo para saber aguantar. Pensé que si aguantábamos y llegábamos al descanso, ellos tenían dos partidos en sus piernas y ahí podíamos pescar, y así fue«, argumentó el profesional senegalés en los micrófonos de Radio Marca Gran Canaria.

Savané destacó que «en primer lugar, enseñar la ambición de ir a por más cuando vienes de celebrar entrar en la Copa del Rey dice mucho de este equipo. Jugar contra un equipo que te triplica el presupuesto y en su campo, ellos declarando esa semana que el partido más importante para ellos era el del Granca para ser cabeza de serie, y aún así ser capaz de ponerte a su nivel«.

«Jugar y luchar con todo contra ellos, además recibiendo como en los días buenos la contribución de muchísimos jugadores, lo que hace que uno cuando lo ve de fuera se alegra muchísimo por este grupo porque no lo ha tenido fácil. Tuvo un inicio complicado y ha sido capaz de darle la vuelta de esta manera«, agregó.

Cuestionado por la valoración de la primera vuelta en la Liga Endesa, cerrada con un balance de 11 victorias -nueve en los últimos 11 partidos- y seis derrotas y aderezada con ser cabeza de serie en la Copa del Rey, el excapitán amarillo señaló que «me quedo con el trabajo, como siempre incide Jaka Lakovic, pero también con tener la fe en los momentos complicados porque hace una temporada empezamos al revés, el equipo empezó muy bien y esto al final te llena de confianza. Cuando en diciembre tuvieron el momento malo, ya tenían esta base hecha. Aquí fue diferente, veníamos de un verano con salidas y jugadores nuevos, algo que siempre se mira con demasiada lupa«.

«Dije en su momento que quizás el mal inicio no tenía tanto que ver con los nuevos sino que otros no tenían el nivel de la temporada anterior, esto es un juego de equipo y una cosa afecta a la otra. Lo que se ha visto es que viéndose con un 2-4 y muchas dudas, lo que valoro es la tranquilidad que se ha tenido por parte del propio equipo y de la directiva para no volvernos locos sino arropar al equipo dentro del club y por parte de la afición, para decir estos son los nuestros, están comprometidos y vamos a empujarles, y fíjate el resultado«, analizó.

El Dreamland Gran Canaria compartirá con el Real Madrid, el Unicaja y el Bará la condición de cabezas de serie en el torneo copero, que tendrá lugar del 15 al 18 de febrero en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, pudiendo enfrentarse al Valencia Basket, al Lenovo Tenerife, al UCAM Murcia y al BAXI Manresa en el cruce de cuartos de final. El sorteo se realizará el lunes 15.

«Personalmente no quiero al Lenovo Tenerife porque ya estoy cansado de los derbis (risas). No por ser derbis sino por lo que estamos viendo -refiriéndose a que estaban hablando de la derrota de la UD Las Palmas ante el Club Deportivo Tenerife antes de entrar él en directo-. La realidad es que cualquier rival es muy complicado una vez llegas a la Copa del Rey«, indicó.

Savané ahondó en que «nos hemos metido como cabeza de serie, pero podemos acabar jugando contra un Valencia Basket, un Lenovo Tenerife, el UCAM Murcia que está teniendo su mejor temporada en la ACB y un BAXI Manresa que va a ir sin ningún tipo de complejo a dar el susto o darse el festín con nada menos que Pedro Martínez y Salva Maldonado a la cabeza. Entonces, me agarro a lo más fácil, el Lenovo Tenerife casi que lo dejamos para el partido en el Santiago Martín e intentar devolverles el golpe en su casa«.