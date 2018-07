Santana: «Me ilusiona volver a jugar en el Gran Canaria Arena»

— El Tecnyconta Zaragoza apuesta por usted para las próximas dos temporadas. Vuelve a la Liga Endesa...

— Estoy muy contento porque fue una noticia totalmente inesperada. Recibí una tremenda alegría cuando me lo comentó mi representante.

— ¿Qué rol le han trasladado que tendrá en el equipo maño?

— Hablé con el director deportivo (Pep Cargol) y me comentó que el entrenador (Porfi Fisac) me conoce de las categorías LEB, cuando él dirigía al Gipuzkoa Basket en la competición oro. Mi rol será de tener minutos y compartir la posición de base con el alemán Heiko Schaffartzik y el canterano Carlos Alocén, quien es selección española y quieren que también tenga sus minutos, pero seré el segundo base. Ahora toca seguir trabajando y dar lo mejor en Zaragoza.

— Llega a un club en el que su excompañero en el Herbalife Gran Canaria Tomás Bellas completó tres campañas y finalizó su vinculación en el presente ejercicio 2017-2018...

— Sí, Tomás se consolidó en Zaragoza. Lo cierto es que aprendí mucho de él durante el tiempo que coincidimos en la isla. Sé que no seguirá en el Tecnyconta, pero no cuál será su próximo destino porque no he podido hablar con él. Ojalá tenga mucha suerte.

— El Tecnyconta Zaragoza lo ha pasado mal en las últimas campañas tras coquetear con el descenso. ¿Le han planteado si el objetivo es volver a disputar la Copa del Rey o el Playoff o simplemente no pasar apuros?

— El director deportivo me transmitió su confianza y su ilusión porque vaya allí. En este momento está centrado en terminar el proyecto y su idea es ir día a día, no hay nada programado en el sentido de decir si hay que estar en el Playoff o salvar la categoría. Lo primero es cerrar la plantilla y, posteriormente, iremos partido a partido para sumar lo máximo posible.

— Se le relacionó con el Herbalife Gran Canaria de cara a retornar para el ejercicio 2018-2019. ¿Hubo oferta formal o solo interés?

— Hubo interés, pero solo recibí la oferta del Zaragoza. Sabía que estaría difícil desde que obtuvo la clasificación para la Euroliga. Mi representante estuvo en contacto con el Herbalife Gran Canaria durante la temporada, facilitándole mis estadísticas. Sin embargo, desde que se confirmó que ellos disputarían esta competición continental, tenía muy presente que su plan cambiaría y buscarían bases más veteranos.

— Debutó en la ACB en la temporada 2011-2012, con Pedro Martínez en el banquillo claretiano y ante el Baskonia (jugó cuatro partidos), y con Aíto en la Eurocup en la 2014-15, disponiendo de minutos (disputó cinco duelos) en el torneo continental en su primera aventura como profesional, hasta que se lesionó de gravedad al sufrir una distensión de los ligamentos colaterales de la rodilla derecha y una fractura de la meseta tibial, que lo apartó de las pistas lo que restaba de curso. ¿Qué recuerda de esa etapa de amarillo?

— Fue muy buena al ser mi primer año como profesional y formar parte de la plantilla. Fuimos subcampeones en la Eurocup y disputé varios partidos. También tuve la mala experiencia de la lesión en diciembre, pero hasta ese momento todo fue muy positivo porque aprendí con Aíto, me enseñó mucho, confió en mí y tuvo mucha paciencia. Jugué bastantes partidos en la Eurocup, pero me cortó esa lesión que ya está más que olvidada. Asimismo, en la ACB con Aíto no tuve la oportunidad, pero sí con Pedro Martínez durante la etapa que estaba en el EBA y entrenaba con el primer equipo. Pedro me puso ante el Baskonia porque Tomás Bellas tenía tres faltas y Taurean Green también, y, posteriormente, volví a disponer de minutos en la temporada 2013-2014, y recuerdo que pude anotar cinco puntos, un triple y una entrada a canasta, ante el Fuenlabrada.

— Tras la grave lesión, retornó a la LEB con el Araberri vasco en la temporada 2015-16, para recuperar sensaciones en la categoría de plata, y luego estuvo dos más en el Unión Financiera Oviedo en oro. ¿Cómo valora su trayectoria?

— Creo que, sobre todo, he mejorado en madurez porque, al final, sales de una lesión y te ves otra vez en la LEB Plata para tener la ocasión de recuperar sensaciones, tras estar entrenando con los mejores. Lo más lejos que había estado era en La Palma y, de repente, te ves solo en la península, algo que es muy duro al principio, pero terminas adaptándote a todo. Hice una muy buena temporada en el Araberri y conseguimos el ascenso a la LEB Oro. Posteriormente, fiché en Oviedo, donde ganamos la Copa Princesa de Asturias el primer año y disputé muchos minutos el segundo al tener la confianza del entrenador. Considero que gracias a ese trabajo vuelvo a tener la oportunidad de jugar en la Liga Endesa.

— Coincidió con el también canterano del Herbalife Gran Canaria Mouhamed Barro y los canarios Arturo Fernández y Óliver Arteaga en Oviedo. Hay mucho talento isleño en esos conjuntos de la LEB...

— Sí, hay muchos jugadores canarios con talento y lo estamos demostrando cuando disponemos de la oportunidad de hacerlo en la LEB Oro y Plata. Barro hizo un año increíble, Arturo tuvo menos oportunidades, pero en los entrenamientos demostraba cada día que tenía el nivel para esta competición. También están Joaquín Portugués, que pasó del EBA del Gran Canaria al Prat y lo hizo muy bien, Christian Díaz y Óscar Alvarado, a los que ya todos conocemos y hacen muy buenos números siempre en LEB Oro, Fran Guerra en Melilla... el producto canario tiene mucha calidad.

— Vaya temporada del tinerfeño Alejandro López con el San Pablo Burgos en la Liga Endesa, donde promedió 6.9 puntos, 2.5 rebotes, 2.2 asistencias y 7.7 de valoración, ganándose la renovación por tres campañas más. Además, Christian Díaz permanecerá en el ascendido Cafés Candelas Breogán de Lugo. Será especial coincidir con sus excompañeros en las categorías de formación del Granca en la élite del baloncesto nacional, donde habrá tres jugadores canarios...

— Alejandro ha hecho un temporadón en la ACB, demostrando que tiene nivel para estar ahí. Le costó lo suyo llegar, tuvo que ser por un ascenso de su equipo, como ahora Christian, quien pienso que lo hará también muy bien. Me alegro mucho y será un año ilusionante. Estoy deseando jugar contra ellos en la ACB, puesto que, sin duda alguna, será increíble.

— En una entrevista a este periódico, Alejandro López aseguró que el camino más sencillo para alcanzar la ACB era ascender con su equipo desde la LEB Oro, ya que lo conocería para darle continuidad. Usted añade el mérito de ser fichado por un club...

— Creo que en Oviedo han salido varios bases que han sido fichados por un equipo de la Liga Endesa, tiene mucha historia en ese aspecto, como sucedió cuando Ferrán Bassas fichó por el Iberostar Tenerife, Dani Pérez por el Gipuzkoa Basket o Fran Cárdenas por el Monbus Obradoiro. Ahora me toca a mí y lo cierto es que puede ser más bonito conseguirlo con tu equipo, pero, al final, es lo mismo. Logramos el objetivo de estar arriba, cada uno siguiendo su camino. El Oviedo está haciendo un trabajo espectacular y se aprecia cada temporada.

— ¿Ya ha imaginado ese momento de volver a jugar en el Gran Canaria Arena en un compromiso de la Liga Endesa la próxima temporada?

— Mi familia, mis amigos y todo el mundo siempre me decían en verano que cuándo ficharía por el Herbalife Gran Canaria para jugar en el Gran Canaria Arena. Siempre he seguido al Granca desde pequeño y, ya sea como local o como visitante, será muy ilusionante.