Samar: «Hay que intentar que el partido ante el Joventut sea lo más físico posible»

El base esloveno del Gran Canaria elogia la figura de Ricky Rubio y reconoce que, ante La Penya, será vital «contener su talento y experiencia»

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:14 Comenta Compartir

Elogios y máximo respeto en un choque de altos quilates en el Arena. Bajo esas coordenadas, el base esloveno del Dreamland Gran Canaria, Ziga Samar, alabó la calidad que atesora el Joventut Badalona, próximo rival de los amarillos en ACB -mañana a las 19.00 horas-, así como la figura de Ricky Rubio, cuya trascedencia en el club catalán está más que sellada por su indeleble talento.

Para el balcánico, frenar el despliegue ofensivo de su rival y contener la veteranía de sus jugadores más experimentados serán axiomas indisolubles para un conjunto claretiano que quiere continuar remontando el vuelo en la Liga Endesa.

«Estos días hemos tenido un poco más de tiempo para centrarnos en nosotros después de varios partidos seguidos», señaló Samar. «Veo al equipo mejorando en cada encuentro y en cada entrenamiento, añadiendo las cosas que son más importantes. Creo que eso es lo que nos va a llevar a poder estar cada vez mejor a lo largo de esta temporada», aseguró.

En su opinión, el Joventut «es un gran equipo, con mucho talento y experiencia. Creo que por ahí van a pasar sus opciones, y vamos a tener que cerrarlas lo mejor que podamos. Tenemos que prepararnos lo mejor que podamos para el partido, intentando que sea lo más físico posible y tratar así de lograr una victoria que sería muy importante para nosotros», significó.

Para Samar, Ricky Rubio es «uno de los bases más grandes que Europa ha tenido. Emparejarse con él va a ser seguramente algo inolvidable y ver sus detalles en el juego. Por otro lado, debemos intentar sacarle de la pista y ver qué pasa».

La afición, el sexto hombre

A su juicio, «la afición será clave una vez más. Es muy importante para nosotros; es nuestro sexto jugador. En los momentos claves del partido nos ayuda y nos lleva a dar ese empujón que tenemos que sacar. Jugando fuera lo tenemos que sacar solos, pero aquí, con la afición, es mucho más fácil jugar».

En el pleno individual, Samar incidió en que «lo más importante para mí ha sido seguir mejorando. En cada entrenamiento y en cada partido. Algunas cosas estoy llevándolas para adelante, y otras un poco menos. Con el tiempo, seguramente pueda estar mejor y mejor», recalcó el exterior amarillo, que este año inicio la pretemporada con el equipo isleño -el año pasado recaló en calidad de cesión- . «Compartir posición con Andrew (Albicy), el máximo asistente, es algo muy especial. Cuando entrenas cada día con él, ves cómo hace las cosas y cómo habla con los compañeros, algo que para mí es muy importante».