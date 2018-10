Salva Maldonado: «No hemos podido hacer rotaciones»

Maldonado se refirió en rueda de prensa de la inesperada derrota sufrida el pasado fin de semana en tierras vascas ante el colista Delteco, y dijo que se debió a diversos factores.

«Creo que no ha habido un único motivo, sino muchos factores. El equipo lo dio todo ante CSKA, nos fuimos a San Sebastián para jugar en menos de 48 horas y estuvimos sin chispa ni fuelle. Creo que el equipo quiso y no pudo, y estuvimos fatal, ya que disputamos el peor partido del año, y vamos a ver cómo afrontamos estos dos siguientes», ha señalado.

El técnico de Herbalife no cree que su conjunto tenga una mala preparación física, sino que está acusando la intensidad de un calendario que no da respiro entre Liga Endesa y Euroliga.

«Nosotros somos los doce jugadores que somos y toquemos madera, porque eso es lo que hay. Hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de rotar jugadores y habrá que ver cómo reaccionamos de ahora en adelante, especialmente en el partido de Liga del domingo en Manresa, que es el más importante para nosotros», ha comentado.

Por otro lado, el técnico del Herbalife no se fía en absoluto de que el próximo rival en Euroliga, el Khimki de Moscú, no conozca aún la victoria en este evento.

«Todos los equipos son buenos en la Euroliga, más allá de que el Khimki no haya ganado ningún encuentro hasta la fecha. Tienen un mejor equipo que el nuestro y, además, jugarán en su casa y seguramente saldrán a saco al no haber vencido aún. No olvidemos que para los equipos de Euroliga el partido más importante es el de esa competición», ha dicho.