Salud y los mejores deseos para el CB Gran Canaria en Teror La entidad claretiana realizó este viernes la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pino antes del inicio de la temporada 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL)

Óliver Suárez Armas Teror Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:59 | Actualizado 15:45h. Comenta Compartir

La conexión más especial entre el Club Baloncesto Gran Canaria y la Virgen del Pino. Con su presidente Sitapha Savané y su director deportivo Willy Villar a la cabeza, la entidad claretiana llevó a cabo este viernes la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Pino antes del comienzo de la campaña 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL), siendo recibidos por el párroco de la basílica de Teror, Jorge Martín de la Coba, y por el alcalde del Ayuntamiento de Teror y consejero delegado de Aguas de Teror, José Agustín Arencibia.

Los capitanes amarillos Andrew Albicy y Miquel Salvó llevaron el centro de flores y entregaron una camiseta firmada por todos los jugadores. Los lesionados Carlos Alocén y Braian Angola no faltaron a la cita tampoco.

Savané espera que «el espíritu del Granca siempre esté aquí».

Por su parte, Jorge Martín de la Coba recetó no perder la costumbre «de empezar la temporada a los pies de la Virgen», mientras que Arencibia solicitó que «las lesiones abandonen a este equipo».

Temas

Tradiciones