Así fue la rueda de prensa de Lakovic previa al partido del Granca frente al Manresa Los claretianos se enfrentarán al conjunto catalán este próximo sábado a las 17.00 horas en el Pabellón Nou Congost de Manresa

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:03 | Actualizado 10:20h.

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta este próximo fin de semana al Baxi Manresa en la tercera jornada de la Liga Endesa 25/26. Jaka Lakovic, entrenador de los claretianos, analizó en rueda de prensa el choque que tendrá lugar este próximo sábado a las 17:00 horas en la cancha del conjunto catalán.

Una victoria del Granca supondría la primera en lo que va de temporada. En las dos primeras jornadas, los amarillos han sumado dos derrotas frente a Real Madrid y Unicaja.