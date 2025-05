Prohibido fallar en un Gran Canaria Arena que debe ser un fortín inexpugnable

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 13 de mayo 2025, 15:28 Comenta Compartir

El Dreamland Gran Canaria se pone al día en la fase regular de la Liga Endesa y no puede perdonar porque la lucha por estar en el Playoff por el título es encarnizada. No hay tregua con seis equipos (el Barça, el Joventut Badalona, el Dreamland Gran Canaria, el Baskonia, el BAXI Manresa y el UCAM Murcia porque el Real Madrid, el La Laguna Tenerife, el Valencia Basket y el Unicaja están clasificados ya) en la carrera y no queda margen de error.

El combinado claretiano, séptimo clasificado en la fase regular de la competición doméstica con un balance de 16 victorias y 14 derrotas, recibirá este miércoles (20:00 horas, en directo por Movistar+Deportes -dial 63-) al Hiopos Lleida en el encuentro pendiente de la vigésimo séptima jornada. Una cita que se pospuso en su momento por la participación del bloque de Jaka Lakovic en la final de la BKT EuroCup.

El alero argentino Nicolás Brussino -11,7 puntos, 3,8 rebotes, 2,7 asistencias y 13,5 créditos de valoración-, el pívot norteamericano Mike Tobey -9,2 puntos, 4,9 rebotes y 11,2 de valoración-, el escolta estadounidense Caleb Homesley -13,4 puntos y 11,2 de valoración- y el pívot internacional puertorriqueño George Conditt IV -7,5 puntos, 4,2 rebotes y 10,7 de valoración- destacan a nivel estadístico en un Dreamland Gran Canaria que afrontará tres (el Hiopos Lleida, el Joventut y el UCAM Murcia) de sus últimos cuatro encuentros (visitará al Río Breogán en el Pazo de Lugo) de la liga regular de la ACB en la isla, donde acumula tres victorias consecutivas frente al BAXI Manresa, al Unicaja y al Coviran Granada.

Por su parte, el cuadro que dirige Gerard Encuentra aterriza en el recinto de Siete Palmas sin presión tras obtener la permanencia en la élite nacional, cimentando su éxito ante sus aficionados en el exigente Barris Nord, donde sumó ocho de los 11 triunfos que posee en la tabla.

De hecho, una de esas victorias la logró contra el Dreamland Gran Canaria, imponiéndose por 88-78 después de dominar el choque de principio a fin.

El escolta norteamericano James Batemon - firma 15,5 puntos, 2,9 rebotes, 3,2 asistencias y 15,5 créditos de valoración de media en diez encuentros jugados- resultó determinante desde su llegada con el curso empezado, teniendo un gran impacto en la competición doméstica.

Asimismo, el alero croata Luka Bozic -11,6 puntos, 3,6 rebotes y 14 de valoración- y el excapitán amarillo Oriol Paulí -10,2 puntos, 3,6 rebotes, 2,8 asistencias y 11,6 de valoración- sobresalen a nivel estadístico en una escuadra ilerdense que ascendió a la máxima competición nacional el pasado ejercicio.

Una celebración especial

Por otro lado, el Granca cita a sus incondicionales en los prolegómenos del envite para celebrar «nuestra historia juntos».

«Añadiremos a nuestra hilera de hitos la final de la BKT EuroCup 2024-2025. ¡Ven con tiempo y vívelo con nosotros!», señala la entidad insular.