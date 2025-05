A por el playoff en Lugo

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 24 de mayo 2025, 12:53 Comenta Compartir

El Dreamland Gran Canaria visita Lugo para enfrentarse al Río Breogán, un equipo, el de Luis Casimiro, que se encuentra en zona de nadie pero que querrá despedir el curso de la mejor manera ante su afición. Mientras, el combinado claretiano depende de sí mismo para sellar su pase al playoff por el título.

El objetivo es estar entre los ocho primeros clasificados la próxima semana, justo cuando finaliza la fase regular de la Liga Endesa. Por ello, el cuadro amarillo deberá derrotar al Breogán en el Municipal de Pazo sin esperar resultados de otros pabellones.

Si llegase una derrota, no estaría todo perdido, pues si Baskonia y BAXI Manresa no ganan su choque, los grancanarios podrían clasificarse a pesar de no vencer en Lugo. De haber empate entre los tres, el que saldría perjudicado sería el Dreamland por el basketaverage.

En el mejor de los casos, el CB Gran Canaria puede llegar hasta una quinta plaza que evitaría el primer derbi canario en el Playoff. Para que esto se diera, el Barça y Joventut tendrían que perder los dos partidos restantes y el Granca ganarlos (Rio Breogán y UCAM Murcia).

El escolta americano, Joe Thomasson atendió a los medios el pasado miércoles en Agüimes y dejó claro que «hay que darle la importancia que requiere el partido. Lo afrontamos como hemos venido haciendo durante toda la temporada, siempre con las mismas ganas porque ya no queda nada».