De izquierda a derecha, Braian Angola, Nico Brussino y Louis Labeyrie, tres de los jugadores amarillos que más se han prodigado desde el perímetro en esta temporada ACB. ACB Photo

El perímetro vuelve a ser solución: el Gran Canaria es el segundo equipo que más triples anota en ACB

Baloncesto ·

Sólo El Valencia Basket -13,1 por partido- le supera en la Liga Endesa (11), siendo además el cuarto de la competición en acierto (36,26%)

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

El Dreamland Gran Canaria vuelve a mirar al perímetro como garantía en su libreto, al menos en la ACB. Tras recuperarle el pulso a la Liga Endesa colándose séptimo en la tabla (3-3 de balance), el equipo claretiano ha cimentado parte de su éxito anotador en la mejora de las prestaciones en el tiro exterior, siendo hasta la fecha el segundo que más triples anota por encuentro (11).

Solo el Valencia Basket del examarillo Pedro Martínez le supera en esta estadística (13,1), siendo además el líder de la competición. Además, el conjunto dirigido desde la pizarra por el esloveno Jaka Lakovic es el cuarto con mejor porcentaje desde el 6,75 (36,26%). Y para más mérito, en cuanto al funcionamiento coral de la escuadra isleña, ninguno de los jugadores copa el Top15 en la tabla individual de la liga, lo que se traduce en un más que elocuente reparto de protagonismo en esta faceta.

De hecho, el colombiano Braian Angola figura en la 16ª posición entre los jugadores que más triples transforman en cada encuentro -2 por jornada-. Un equipo en el que no solo han demostrado su acierto desde dicha línea tanto Angola como Brussino (1,7) Louis Labeyrie (1,7), Albicy (1,7) o Pierre Pelos (1,1). Incluso un pívot de 2,13 metros como Mike Tobey ha mostrado su polivalencia en este apartado, siendo ya un factor a tener en cuenta para erosionar sistemas defensivos. Cabe recordar que, en el pasado año, el Granca figuraba en este apartado como el décimo de la competición con un promedio de 9,9 triples convertidos, aunque la estadística era ligeramente mejor (36,5%). Ya en la temporada 23-24, se calcó la media (9,9) pero el acierto se resintió (34,3%).

Ya en su momento, Jaka Lakovic reconoció en el triunfo ante el Morabanc Andorra que el equipo«estaba recuperando sensaciones, pero sobre todo si las cosas van bien en defensa, se coge confianza en el triple y en ataque».

