Peñarroya: «No tengo ninguna noticia de todo lo que está saliendo»

«No puedo decir nada más que leo lo justo y que estoy viendo muchas cosas que no son ciertas. No tengo noticia de todo lo que está saliendo. Mi representante seguro que está hablando con el Gran Canaria y con otros clubes, pero a día de hoy –por ayer– no hay nada», indicó.

Peñarroya, de 49 años y natural de Tarrasa (Barcelona), disfruta en la actualidad de sus vacaciones y, con cordialidad, se muestra un tanto reacio a hablar de su posible fichaje como inquilino del banquillo del Herbalife Gran Canaria, para el que también han sonado con insistencia los nombres de Pedro Martínez (tiene contrato con el Valencia Basket) y Salva Maldonado (actualmente sin equipo tras decidir no continuar en las filas del Movistar Estudiantes), ambos exentrenadores del conjunto claretiano.

«No me gusta entrar en los temas de rumores hasta que las cosas no están hechas, por lo cual ahora mismo no tengo nada que decir (indica sonriendo). Sé que mi postura puede fastidiar un poco en ese sentido, pero es la realidad», ha comentado.

En cualquier caso, el entrenador catalán ha reiterado que de forma oficial no sabe nada del supuesto interés del Herbalife Gran Canaria.

«Seguro que no hay nada de lo que se da por hecho en todos lados, porque lo sabría. Hay que tener paciencia. Tengo claro que debo emprender una nueva etapa y vamos a ver cuál es la mejor opción a todos los niveles. De momento, estoy aquí en Manresa, esperando», ha revelado.

El preparador, de hecho, intenta disfrutar de sus vacaciones, aunque pendiente a que su representante le indique dónde entrenará el próximo curso.

«La vida del entrenador es fastidiada, también en verano cuando no tienes trabajo. Espero tener unas vacaciones en las que pueda descansar con mi familia, pero también en las que esté pensando en el equipo que deberé construir. Veremos si hay suerte», ha finalizado Peñarroya.

A pesar de negar cualquier acuerdo cerrado, el contacto entre Peñarroya y el CB Gran Canaria existe, cómo él mismo reconoce en sus declaraciones. Técnico –o en cualquier caso su representante– y club ultiman los últimos flecos de un contrato predestinado a llegar a buen puerto por ambos bandos.

Peñarroya se estrenaría, al igual que el equipo, en la Euroliga. El curso pasado, al frente del MoraBanc Andorra, el preparador catalán no logró pasar la fase regular al sufrir siete derrotas y solo ganar dos encuentros. Los andorranos quedaron quintos de su grupo.