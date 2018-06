Paulí: «Deseo seguir a este nivel con el Granca y la selección»

— Otra victoria de España en las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de China del próximo año, esta vez en la cancha de la actual campeona de Europa Eslovenia (72-83), para poner el 5-0 en un grupo A en el que también compiten Montenegro y Bielorrusia. ¿Continúa funcionando el combinado de Sergio Scariolo?

— Sí, estamos muy contentos. Creo que estamos haciendo un trabajo increíble. De momento, llevamos un pleno en victorias y es muy importante, y, además, jugando un buen baloncesto. Ahora toca afrontar el partido ante Bielorrusia de la mejor manera posible.

— Y con otra gran actuación individual tras firmar ocho puntos, cinco rebotes, tres asistencias y nueve créditos de valoración en los 24 minutos que dispuso en el Stozice Arena de Liubliana...

— Me siento bien. Estuve mucho tiempo ante Eslovenia en la pista porque Jaime Fernández se cargó de faltas personales muy rápido. Estoy contento y con ganas de poder ayudar al equipo para poder llevarnos la victoria, ya que que son partidos muy importantes para clasificarnos para la siguiente fase, pero ya también de cara al Mundial.

— España cerrará la primera fase ante Bielorrusia mañana (17.30 horas. Cuatro) en el pabellón Martín Carpena de Málaga. Puede ser una fiesta para valorar el trabajo de este grupo humano y poner la guinda con el 6-0, justo antes de verse las caras con Turquía, Ucrania y Letonia en la segunda fase a partir de septiembre...

— Sí, nosotros vamos con el objetivo de ganar todos los partidos. En Málaga siempre hay un ambiente espectacular y seguro que vendrá mucha gente a vernos, como ya ocurrió en Burgos. Tengo muchas ganas de disputar ese partido y volver a disfrutar de jugar con la selección.

— El Herbalife Gran Canaria eligió a Salva Maldonado para su proyecto deportivo de la temporada 2018-2019. ¿Qué le parece la llegada del entrenador catalán?

— No lo conozco personalmente, pero todo el mundo habla muy bien de él, mi compañero de habitación es Alberto Abalde, que lo tuvo en el Divina Seguros Joventut, y me ha dicho que muy bien, pero, al final, venga quien venga el trabajo tiene que ser el mismo, dar el máximo de ti y pienso que eso es lo importante, y ya está. Aquí hay que trabajar todos juntos y siempre con el objetivo del beneficio del equipo.

— Comparte concentración con sus compañeros en el Herbalife Gran Canaria Xavi Rabaseda y Pablo Aguilar, el primero renovado, pero el segundo a la espera de conocer su futuro. ¿Qué piensa de esta situación?

— Dije en su día que cuantos más jugadores del núcleo que llevamos más tiempo puedan seguir, siempre es mejor para el equipo. Creo que en el Gran Canaria siempre es importante que haya un buen vestuario y Pablo es de los que ayuda en ese aspecto, no solo en la cancha sino también fuera, y nos aporta muchísimo. Sería una alegría muy grande que siguiera con nosotros.

— Cumplirá su quinta temporada en la isla, creciendo a nivel personal y colectivo cada campaña para obtener éxitos sin precedentes en la entidad claretiana, y de cara al próximo ejercicio con el desafío de la Euroliga...

— Estoy muy contento con el año que he tenido, aunque fue una lástima la lesión que sufrí en el tobillo, que me frenó un poquito, pero volver a jugar a este nivel con la selección y, asimismo, a final de temporada en el Playoff es algo que me hace estar muy contento con el trabajo de estos cuatro años, Ahora deseo que puedan ser otros cuatro años en el Herbalife Gran Canaria y luego otros cuatro, y que siempre vaya en línea ascendente.