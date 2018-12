Oliver: «No sé si necesitábamos un cambio de entrenador»

«No sé si necesitábamos un cambio. Siempre es malo que cesen a un entrenador, porque quiere decir que la cosa no va bien. Si hubiésemos ido mejor en la Liga Endesa, seguramente no habría ocurrido eso. Está claro que no ha sido agradable la destitución, porque todos somos responsables de lo que pasa en la pista», ha dicho en rueda de prensa.

Oliver, de todos modos, tiene depositada su total confianza en el técnico grancanario Víctor García.

«Es un entrenador suficientemente preparado para el reto que tiene, y esperamos que lo sacará adelante, porque posee muchos conocimientos, tras muchos años como técnico ayudante. Está intentando poner su sello, aportando cosas en defensa más parecidas a las de años anteriores y esperamos ser un equipo muy competitivo», ha señalado.

El veterano director de juego del Herbalife ha reconocido que el equipo vivió unos «días extraños» tras la destitución de Maldonado.

«Rescindir el contrato de un técnico es algo inhabitual en este club, pero los jugadores somos profesionales y tenemos que hacerlo lo mejor posible en cada partido, y ahora mismo estamos en ello», ha revelado.

Oliver, que ha evitado pronunciarse sobre si el equipo necesita o no algún refuerzo, señalando al respecto que eso es cuestión que compete al cuerpo técnico, sí ha afirmado por otro lado que está en un buen momento de juego.

«En los últimos cuatro partidos, tras la lesión de Clevin (Hannah), he tenido más minutos y seguramente he jugado mejor. A todos nos gusta ser más importantes en el equipo, pero eso depende de lo que piense el entrenador, aunque yo me he sentido muy a gusto en la pista», ha afirmado.

El jugador confía en que el conjunto se acople a su nuevo entrenador lo más pronto posible.

«Tenemos la ventaja de que muchos jugadores ya estamos desde hace años en el club y conocemos a Víctor. Como comenté, ahora él está incidiendo más en el tema defensivo, y estamos entrenando muy bien, intentando coger los conceptos nuevos», ha manifestado.

Oliver también se ha referido al partido de Euroliga del próximo viernes ante el Buducnost, en el Gran Canaria Arena.

«Buducnost está muy fuerte en su casa, donde fue capaz de ganarle al CSKA de Moscú, y fuera parece que no lo está tanto, pero nosotros tampoco vencíamos fuera de la isla y los dos últimos partidos los hemos ganado, el último de ellos a un gran equipo (Olimpia de Milán). Esperamos un rival muy duro este viernes», ha dicho