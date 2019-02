«No voy a dimitir, voy a seguir peleando por este club»

— ¿La derrota del pasado domingo ante el Delteco ha sido la más dura de su etapa como presidente?

— Hemos tenido muchas derrotas duras durante los muchos años ya de historia. Son ya 25 en la ACB seguidos y en ese periodo hemos sentido dolor también, no todo han sido alegrías, pero sí que es verdad que como presidente fue la más dura, pero no por la derrota en sí mismo, ya que en la Liga Endesa cualquiera puede ganar a cualquiera, pero sí por la circunstancias que se daban en ese encuentro. Era un partido, en principio, para recuperar nuestra autoestima y crecer, y al final nos ha dejado tocados... pero no hundidos.

— ¿Habló con la plantilla tras el duelo? ¿Cómo están los jugadores?

— Habitualmente suelo hablar con ellos, tanto antes como después de los partidos y también durante la semana, ya que suelo venir a los entrenamientos. Fue un domingo duro. Los jugadores estaban, y hablo en general, tristes y dolidos porque se les había escapado una victoria importante. Hicimos una buena primera parte, en la segunda no empezamos mal pero terminamos desconectados, perdiendo una serie de balones, tiros que no entran... Al final te ves en una dinámica que no nos gusta.

— Alguno, incluso, lloró.

— Sí, hay algunos que por su sensibilidad propia pues lo sufren o lo dejan ver de esa forma. Sinceramente lo que vi es a un grupo humano muy tocado y hundido pero también autocrítico, pensando que tienen que hacer más, que lo saben, y que están intentando gestionar esa frustración que les ha producido esa derrota.

— «Hay que trabajar y pelear, y el que no quiera, que no lo haga, que se siente y no lo haga. El que esté cansado en la pista que se salga». Son palabras de Eulis Báez.

— Sí, lo que pasa es que hay declaraciones que no deben sacarse de contexto. Eulis es capitán, lógicamente un líder dentro del vestuario a todos los efectos, y sus palabras van a misa. En ese sentido, creo que va buscando que seamos autocríticos y autoexigentes, que busquemos lo mejor y que cada jugador de el máximo que pueda. Eso no quiere decir que no lo den, porque no creo que sea un problema de esfuerzo sino de que cuando te vienen estas dinámicas negativas es muy complicado salir de ellas.

— Uno mira la clasificación y duele ver al Granca tan abajo.

— Antes que presidente soy aficionado y claro que duele mucho. Nunca hubiera pensado que a estas alturas de la temporada estuviéramos así, pero esto no es más que una piedra en el camino que tenemos que quitarla aunque sea a patadas para salir de ahí. Y hay que hacerlo con trabajo, sin buscar excusas sino soluciones para que el equipo crezca a modo de victorias, porque yo creo que esto se arregla con dos triunfos seguidos. Estamos donde estamos y tenemos que asumir la realidad. Hay que cambiar eso y ahora tenemos dos semanas que nos vienen muy bien para gestionar esa frustración y también el cansancio.

— También le dolerá eso de «directiva dimisión» que grita la grada.

— Es parte del cargo, no me queda otra. Pero por supuesto que me duele, porque cuando te nombran presidente de este club asumes una responsabilidad y lo haces en todas las facetas de gestión del club. Me duele que lo griten, no lo puedo evitar, pero también entiendo que la gente cuando está descontenta se queje, es lógico. Yo salí muy fastidiado el pasado domingo, hacía muchos años que no salía así de un partido pero el lunes a las nueve de la mañana estábamos trabajando ya en el Gran Canaria Arena. Hay que seguir trabajando, porque pidan la dimisión de la directiva o no, yo no voy a parar porque no es mi estilo. Mi estilo es trabajar.

— Vamos, que no se le ha pasado por la cabeza dimitir.

— No, para nada. No se me pasa por la cabeza porque lo primero que hay que hacer es sacar a este equipo de donde estamos, que suba los peldaños necesarios para que podamos terminar la temporada de una manera tranquila. Al final la Euroliga ha sido un premio con cierta trampa, como estamos viendo. Pero bueno, yo no voy a dimitir. Lo que voy a seguir es peleando, trabajando y luchando por este club.

— Ni usted ni nadie, supongo.

— No se ha hablado de ningún tema de dimisión, se ha hablado de trabajar. Nadie tiene que pensar en dimitir. Lo que hay que seguir es trabajando.