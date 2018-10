$!Mouhamed Barro, el camino más largo a la élite

Rumbo a Oviedo

Sin embargo, la entidad grancanaria decidió cederlo al Oviedo Baloncesto la temporada siguiente, un club de LEB Oro en el que coincidió con el isleño Fabio Santana y exhibió sus enormes cualidades físicas en la zona, promediando 8.7 puntos y 6.4 rebotes. Pedía a gritos una oportunidad, soñó con volver al Herbalife Gran Canaria, pero fue el Gipuzkoa GBC el que le abrió las puertas de la ACB, con la intención de retornar para quedarse en la élite.

Hoy, tras avanzar en la rotación donostiarra por las lesiones de Vitor Faverani y Beqa Burjanadze y la irregularidad de Blagota Sekulic, se verá las caras con su pasado. Y lo hará después de haber completado su mejor actuación en la ACB en la pista del Divina Seguros Joventut, donde aportó 11 puntos, cuatro rebotes y 13 de valoración en 25 minutos, ganándose la confianza de su técnico granadino Sergio Valdeolmillos. Nunca se conformó, no tiró la toalla y ya asoma con fuerza para contagiar a una escuadra necesitada.

«Me estoy encontrando cada vez mejor, así que tengo estar centrado y realizar en los partidos el trabajo de los entrenamientos. Creo que poco a poco lo estoy haciendo. El entrenador me dice que, sobre todo, me muestre muy intenso en defensa y que ayude en todo lo que pueda al equipo en energía, para poder contagiar a mis compañeros. No me pide muchas cosas, solo que explote lo que hago bien», valora Barro, quien afirma que «he notado bastante el cambio a la ACB, principalmente en el aspecto táctico».

«Los jugadores son más físicos y rápidos. Me encuentro con pívots muy grandes, pero parece que lo estoy llevando más o menos bien», dice antes de afrontar una cita subrayada en su agenda.

«Será un partido muy especial. Es el equipo que me trajo a España y me dio la oportunidad. Me quedo con el compañerismo en la residencia, los partidos que pude jugar con el primer equipo y mi vida en la isla. Tuve la suerte de estar con ellos y formar parte de un equipo que hizo historia. Aíto tenía mucha paciencia y me explicaba muy bien las cosas. Son cosas que siempre tendré presente», recuerda.

Barro, de 23 años, se muestra feliz porque la máxima competición nacional cuente con otros cinco jugadores formados en el Granca: Walter Edy Tavares (Real Madrid), Petit Niang (Iberostar Tenerife), Alejandro López (San Pablo Burgos), Christian Díaz (Cafés Candelas Breogán) y Fabio Santana (Tecnyconta Zaragoza). Compañeros de aventuras durante muchos años en los conjuntos que aspiraban a lanzar promesas al representativo en la ACB.

«Estamos todos y espero que estemos muchos años en el máximo nivel. Nos hemos colocado bien (risas). Tenemos talento y somos trabajadores. Cada día demostramos que podemos estar aquí, ese era el objetivo», asegura el interior africano, mientras destaca la evolución de Tavares y su impacto en el Real Madrid.

«Edy es un animal, para mí es el mejor jugador del Real Madrid. La gente solo mira los puntos y las asistencias, pero es clave porque intimida, ayuda y le tienen miedo a ir debajo del aro. Me esperaba esto y más aún porque es muy trabajador», indica.