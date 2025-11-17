Le Mans-CB Gran Canaria: Europa como bálsamo para olvidar la cicatriz liguera

Los amarillos intentarán recuperar sensaciones en la BCL -19.00 horas en el Antarès Arena-, con el primer puesto y el billete para la siguiente fase de grupos en el bolsillo, pero aún con la herida presente del choque ante el Joventut en ACB

Aún con la cicatriz liguera infringida por el Joventut en el Arena (78-92), el Dreamland Gran Canaria retoma este martes la Basketball Champions League -19.00 horas- como el mejor bálsamo para retomar la hoja de ruta de la temporada, con el billete y el primer puesto del Grupo H en el bolsillo.

De esta forma, se medirá a un Le Mans Sarthe Basket que apura sus opciones junto con el KK Spartak para lograr el otro pase que lleva al camino del Play-in, por lo que se espera un duelo a cara de perro y ultrafísico, pese a que los amarillos buscan estímulos anímicos más que resultados.

«El partido contra Le Mans nos debe ayudar a recuperar sensaciones», recalcó el alero Eric Vila. «Cuando tienes un partido importante como el de Joventut y no estás bien, el equipo necesita recuperar sensaciones. Puedes ganar o perder, pero la imagen tiene que ser diferente», subrayó.

En esta misma línea se manifestó el base esloveno Ziga Samar, exponiendo que «aunque estamos clasificados, no vamos a Le Mans solo a jugar, sino a ganar el partido. Queremos mostrar que queremos vencer». Para el balcánico, «es importante ganar el encuentro porque haciéndolo siempre te sientes diferente a cuando pierdes. Siempre que tenemos un partido, tenemos que ir a ganarlo», agregó.

Paradojas del destino, el equipo continúa en puestos de Copa y Playoffs en la Liga Endesa -octavo con un balance de tres victorias y cuatro derrotas-, si bien tanto el cuerpo técnico como la plantilla no dudaron en exteriorizar su malestar por la derrota ante el conjunto badalonés y, sobre todo, ese parcial de 9-29 en el primer cuarto que generó una importante hemorragia, al ser un rival directo en los objetivos que se traza el Gran Canaria en su particular itinerario.

En cualquier caso, el equipo claretiano vuelve a apelar a la Champions como su particular balenario, donde se mantiene invicto con un balance de 4-0. Enfrente tendrá a un equipo dirigido por Guillaume Vizade que en la competición doméstica ocupan la sexta plaza de la liga, con un balance de cinco victorias y tres derrotas. Asimismo, son terceros de grupo en BCL después de firmar un discreto 1-3 en su casillero. Además, el Le Mans no llega en su mejor momento tras encadenar tres derrotas: en la BCL ante el SL Benfica (93-90) y en la France Pro A con el Strasbourg (72-84) y Monaco Basket (84-93). En cualquier caso, al Gran Canaria le espera un ambiente más que hostil en territorio galo.

