Lakovic: «Ha sido una victoria merecida ante un muy buen Breogán»

El técnico esloveno del Dreamland Gran Canaria, contento por el triunfo en Lugo, elogió a su equipo por la intensidad y agresividad plasmadas sobre el parqué gallego (81-92)

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:53

El esloveno Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canaria, consideró «merecida» la victoria de su equipo en la pista del Río Breogán (81-92).

«Es una victoria importante, contra un rival que venía en un gran momento, jugando muy bien al baloncesto y saliendo siempre de una manera increíble en los primeros cuartos. Pero nosotros estuvimos mentalmente preparados para ser agresivos, para hacer nuestras cosas defensivamente muy bien. Y en ataque conseguimos crear muchos tiros que los hemos metido», indicó.

«A partir del segundo cuarto hemos dejado de defender tan duro y encajamos 26 y 27 puntos en el segundo y tercer cuarto. En el último, ellos lograron acercarse a cuatro, pero ahí, con bastante buena defensa, hemos aguantado para cerrar el partido con dos triples», manifestó en rueda de prensa.

Lakovic recordó que han tenido «poco tiempo» para preparar el partido de Lugo, pero eso no impidió que supieran que una de las claves pasa por «parar a Francis Alonso y a Kurucs».

