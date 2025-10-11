Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lakovic se retira al banquillo cariacontecido. ACB Photo.

Liga Endesa

Lakovic: «Hay que tener humildad y defender con el culo bajo»

Baloncesto ·

El técnico balcánico del Dreamland Gran Canaria se mostró crítico tras la derrota ante el Unicaja (72-81)

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:45

Comenta

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, se mostró crítico con la derrota del conjunto claretiano ante el Unicaja Málaga (72-81), aseverando que en el tercer cuarto «hemos salido con falta de energía e intensidad, algo que ha marcado claramente el encuentro» y agregó que «en partidos como este hay que tener humildad y defender con el culo bajo».

«Creo que hemos tenido una primera parte excelente en los dos lados del campo, pero luego hemos salido en la segunda parte con falta de energía e intensidad. No sé si hemos pensado que iba a ser tan fácil, pero Málaga ha salido con decisión y luego nuestros porcentajes de tiro no nos han acompañado», agregó el esloveno.

A su juicio, esos discretos porcentajes «son cuestión de concentración, de falta de tensión competitiva. Pero no es lo que me preocupa. Me ocupa más el tema táctico que aún nos falta, pero cuando aún estás en construcción, tenemos que mostrar humildad y tu sello para sacar esos partidos en los que todavía nuestro estilo está en proceso».

En su opinión, «no hemos tenido un bajón físico, al menos en el tercer cuarto. Puede que al final sí, porque en los últimos minutos pusimos en el campo a los jugadores que realmente 'estaban'; los que estaban aportando en realidad», concluyó. 

