Lakovic y las opciones de estar en la Copa del Rey: «Cada partido es una final»
El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria analizó este viernes el encuentro liguero contra el Surne Bilbao, previsto para este domingo (17:00 horas) en Miribilla
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:10
Cuenta atrás para certificar los billetes para disputar la Copa del Rey de Valencia 2026. La fase regular de la Liga Endesa entra en el ecuador de la primera vuelta y los equipos aceleran para no perderse una cita subrayada en el calendario por los aficionados.
El Dreamland Gran Canaria, undécimo clasificado con un balance de tres victorias y cinco derrotas, visitará al Surne Bilbao, con el mismo balance que los amarillos, en el Bilbao Arena (Miribilla) este domingo (17:00 horas).
En este sentido, el máximo responsable técnico amarillo, Jaka Lakovic, señaló este viernes que «el Bilbao no conoce la derrota en su cancha, que es una pista complicada y en la que no hemos ganado ahí en los últimos años».
«Tenemos que mirar solamente el siguiente partido para no perder el foco del día a día. Cada partido es una final. Es un encuentro muy importante mirando la clasificación y las opciones de estar en la Copa del Rey», argumentó el preparador esloveno ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.