Lakovic y las opciones de estar en la Copa del Rey: «Cada partido es una final» El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria analizó este viernes el encuentro liguero contra el Surne Bilbao, previsto para este domingo (17:00 horas) en Miribilla

Cuenta atrás para certificar los billetes para disputar la Copa del Rey de Valencia 2026. La fase regular de la Liga Endesa entra en el ecuador de la primera vuelta y los equipos aceleran para no perderse una cita subrayada en el calendario por los aficionados.

El Dreamland Gran Canaria, undécimo clasificado con un balance de tres victorias y cinco derrotas, visitará al Surne Bilbao, con el mismo balance que los amarillos, en el Bilbao Arena (Miribilla) este domingo (17:00 horas).

En este sentido, el máximo responsable técnico amarillo, Jaka Lakovic, señaló este viernes que «el Bilbao no conoce la derrota en su cancha, que es una pista complicada y en la que no hemos ganado ahí en los últimos años».

«Tenemos que mirar solamente el siguiente partido para no perder el foco del día a día. Cada partido es una final. Es un encuentro muy importante mirando la clasificación y las opciones de estar en la Copa del Rey», argumentó el preparador esloveno ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.