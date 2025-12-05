Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de Jaka Lakovic en rueda de prensa.
Imagen de Jaka Lakovic en rueda de prensa. Cober

Lakovic y las opciones de estar en la Copa del Rey: «Cada partido es una final»

El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria analizó este viernes el encuentro liguero contra el Surne Bilbao, previsto para este domingo (17:00 horas) en Miribilla

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:10

Cuenta atrás para certificar los billetes para disputar la Copa del Rey de Valencia 2026. La fase regular de la Liga Endesa entra en el ecuador de la primera vuelta y los equipos aceleran para no perderse una cita subrayada en el calendario por los aficionados.

El Dreamland Gran Canaria, undécimo clasificado con un balance de tres victorias y cinco derrotas, visitará al Surne Bilbao, con el mismo balance que los amarillos, en el Bilbao Arena (Miribilla) este domingo (17:00 horas).

En este sentido, el máximo responsable técnico amarillo, Jaka Lakovic, señaló este viernes que «el Bilbao no conoce la derrota en su cancha, que es una pista complicada y en la que no hemos ganado ahí en los últimos años».

«Tenemos que mirar solamente el siguiente partido para no perder el foco del día a día. Cada partido es una final. Es un encuentro muy importante mirando la clasificación y las opciones de estar en la Copa del Rey», argumentó el preparador esloveno ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.

