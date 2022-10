Lakovic: «Hemos hecho muchas cosas muy bien para ganar este partido merecidamente»

El máximo responsable técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Jaka Lakovic, se mostró satisfecho tras obtener la cuarta victoria en la fase regular de la Liga Endesa..

«Primero de todo, creo que hoy hemos jugado contra un equipo que ha empezado la temporada muy bien, muy sólido, jugando buen baloncesto. Segundo, felicidades a nuestros jugadores que han salido con una determinación y una mentalidad necesaria. Han tomado la ventaja en el segundo cuarto, y desde ahí no han mirado atrás. Creo que hemos hecho muchas cosas muy bien para ganar este partido merecidamente. Estamos contentos», argumentó ante los medios de comunicación.

El preparador esloveno apuntó que «no sé si ha sido el mejor partido de la temporada, pero estoy muy contento. En ataque hemos hecho 32 canastas de juego, y de esas 32 hubo 24 asistencias. Es una señal de cómo queremos jugar: moviendo el balón, encontrando el mejor tiro posible…«

«En defensa, hemos forzado 24 pérdidas de Covirán Granada y, menos los últimos tres minutos, los hemos mantenido en 10 asistencias. Lo hemos hecho muy bien defensa, muy serios. La única cosa que podemos mirar, son los tiros libres, y ese trabajo en el rebote ofensivo», agregó.

Lakovic opinó sobre el arranque liguero con un balance de cuatro triunfos en cinco encuentros. «Las estadísticas de historia no nos da ni de comer, ni nos va a hacer celebrar. Es una nueva temporada, es otro partido. Hemos ganado a Granada y sí, vamos 4-1, pero hay que seguir. Hay que estar contentos, celebrar porque esto parece fácil, pero no es nada fácil. Los jugadores lo han hecho fácil pero no es nada fácil«.

«Especialmente en esta liga. Breogán gana hoy de 17, por ejemplo. Cada partido hay que ir con la mentalidad de que no es fácil, y hay que ir mentalizado cada día. Hay que crecer, seguir creciendo», destacó.