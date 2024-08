Lakovic: «Afronto con mucha ambición y con mucha autoexigencia este curso»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 14 de agosto 2024, 17:38 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Dreamland Gran Canaria 2024-2025 ya está en marcha. El base zaragozano Carlos Alocén (procedente del Real Madrid), el exterior norteamericano Caleb Homesley (Tofas Bursa turco-), el exterior estadounidense con pasaporte georgiano Joe Thomasson (Maccabi Tel Aviv israelí), el pívot internacional puertorriqueño George Conditt IV (Rip City Remix de la NBA G League) y el pívot norteamericano con pasaporte esloveno Mike Tobey (Estrella Roja serbio) son las caras nuevas de un Granca en el que permanecen Andrew Albicy, Jovan Kljajic, Miquel Salvó, Nicolás Brussino, Pierre Pelos y John Shurna, al tiempo que el jugador del filial Jakub Urbaniak asciende al primer equipo de manera definitiva.

En su primera atención a los medios de comunicación este miércoles, el máximo responsable técnico del combinado claretiano, Jaka Lakovic, apuntó que «como siempre, el primer objetivo es prepararnos bien para la temporada y todo lo que viene. Somos conscientes de que viene una temporada muy dura y exigente. En la Liga Endesa todos los equipos se han reforzado muy bien y en la EuroCup también ha habido un salto de calidad y de presupuesto en muchos equipos. Especialmente, creo que nuestro grupo es muy duro. Por eso, tenemos que aprovechar este mes, casi dos meses, para prepararnos bien para todos los retos que vienen».

Cuestionado por las novedades del presente plantel, el preparador esloveno comentó que «creo que estamos contentos con el verano que hemos hecho. Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que saber que hemos cambiado medio equipo, con seis nuevas incorporaciones. Esta pretemporada debe servir para que los nuevos jugadores se adapten a los compañeros, a la Liga en algunos casos. Es un reto importante para todos. Nos espera mucho trabajo por delante. Soy consciente de que haciendo este trabajo conseguiremos que el equipo funcione bien a principios de temporada».

Sobre las llegadas de Mike Tobey y George Conditt IV al juego interior en detrimento de Ethan Happ, Ben Lammers y Roko Prkacin, y si se ha mejorado en potencial y físico, Lakovic dijo que «no sé si mejorado, eso lo veremos durante la temporada. Hemos incorporado a Mike Tobey, que viene de jugar Euroliga muchos años, aunque el último año con menos protagonismo en Estrella Roja. Tenemos confianza en que aquí se vuelva a sentir importante. Cogiendo confianza y ritmo, puede ser importante para nosotros, con unas características diferentes a las de George Conditt«.

«Él también tiene experiencia en Europa, en Grecia, donde sabemos que se juega un baloncesto táctico. Así que tiene esa experiencia. Él tiene otras características: más atlético y más presencia en diferentes cosas que queremos. Se pueden complementar bien. Los dos tienen edades en las que aún pueden construir con el equipo, y estamos contentos con lo que hemos hecho. Queda trabajar, ver cómo se acopla, y cómo funciona», agregó.

La edición de 2025 de la Copa del Rey tendrá lugar en el Gran Canaria Arena del 13 al 16 de febrero. «Para mí jugar la Copa en casa no es una presión añadida. Sabemos que vamos a participar en esta Copa del Rey, pero personalmente no me relaja. Somos conscientes de que para llegar a Copa, como objetivo nuestro, tenemos que conseguir diez victorias«, aseguró.

«Y como siempre decimos, no jugamos la primera temporada para la Copa del Rey, sino para sumar para toda la temporada. Llegando a la Copa del Rey, tendremos nuestro pabellón, nuestra gente, y eso espero que nos dé un plus de energía y garra. Sabemos que en la Copa del Rey están los ocho mejores de Liga Endesa y no será fácil para nadie«, argumentó Lakovic.

A nivel personal, el entrenador balcánico cumplirá su tercer ejercicio consecutivo en el banquillo del Dreamland Gran Canaria, algo que no sucedía desde la etapa de Pedro Martínez hace más de una década, lo que pone de manifiesto su crecimiento y consolidación en este proyecto.

«Afronto este año como los dos anteriores: con mucha ambición y con mucha autoexigencia. Cómo soy como persona no va a cambiar nunca. Afronto cada día como un nuevo reto para mejorar personal y profesionalmente. Mis ambiciones personales siempre van en la línea con las ambiciones del equipo. Yo estoy aquí para ayudar al equipo y para enseñar el camino por el que el equipo tiene que ir. Pero, sobre todo, para ayudar a todos a que sean mejores y ponerlos en posición para tener éxito. Ese es mi trabajo y quiero dar lo mejor posible», destacó.