Kur Kuath llega con «energía» y promete «no parar nunca»

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de julio 2025, 17:17

Con el anuncio del fichaje de Kur Kuath el Granca cerró una incorporación cargada de ilusión y, cómo no, de «energía». No piensa «parar» de «subir y bajar» el pívot en estas dos temporadas en las que estará en el Arena.

No se lo pensó cuando recibió la llamada del director deportivo Willy Villar. «Decidí firmar por Dreamland Gran Canaria porque sé que es un club con una gran historia en Liga Endesa. Esta es la mejor liga de Europa, con un gran nivel. Sé que es una gran oportunidad para demostrar mis talentos al más alto nivel», confesó Kuath en declaraciones facilitadas por el club.

Todo poderío físico, la torre africana prometió que aportará «atleticismo y energía en la pista», asegurando que le «gusta subir y bajar la pista, no parar nunca. Me encanta ser uno más del equipo y ayudar en lo que sea a ganar, como proteger la pintura».

«Personalmente me considero una persona extrovertida, divertida, a la que le gustan las nuevas experiencias y conocer a nueva gente. Allí a donde voy, me gusta explorar y conocer todo lo posible. Soy un tío con mucha energía y me gusta conocer bien a la gente», se definió el fichaje.

Al mismo tiempo, en su discurso se apreció hambre de gloria y también ganas de crecer. «Espero grandes cosas de la temporada. Seguro que tendremos altibajos, pero confío en que seamos un buen equipo, con buena química, y espero que seamos capaces de crecer juntos. Ojalá podamos crecer todo lo posible en los dos próximos años, competir al más alto nivel. Quiero tener una temporada exitosa, que no significa necesariamente ganar títulos, sino ganar todo lo posible y sobre todo crecer junto a los compañeros y los entrenadores», indicó el nuevo pívot amarillo.

«Tengo muchas ganas de llegar a la isla y mostrar mi juego. Es una maravillosa oportunidad la que se me ha brindado y estoy agradecido por haber estado justo en el camino», concluyó.