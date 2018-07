Kim Tillie refuerza el juego interior del Gran Canaria

El proyecto deportivo para la temporada 2018-2019 del Herbalife Gran Canaria toma forma. El club claretiano oficializó ayer un principio de acuerdo con Kim Tillie para sumarse al combinado que entrenará Salva Maldonado, que afrontará su participación en la Liga Endesa y en la Euroliga.

El ala-pívot internacional francés, de 30 años y 2.10 metros de altura, era agente libre tras finalizar su vinculación con el Olympiacos griego, una entidad que disponía de la opción de ampliar el contrato una campaña más, pero no la ejecutó al no entrar en los planes del nuevo entrenador David Blatt. Las lesiones marcaron la participación de Tillie en Grecia, ya que únicamente pudo jugar 15 encuentros desde que se quejó de unas molestias en el calentamiento del primer compromiso de la Euroliga ante el Baskonia, lo que se tradujo tras la resonancia en un desprendimiento de tendón en el músculo aductor de la pierna, estando cerca de seis meses de baja. Ahí no terminó su infortunio porque, cuando ganó presencia en la rotación ateniense, pasó por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla izquierda.

A pesar de no saborear su aventura en una de las mejores escuadras de Europa, el interior galo firmó 3.8 puntos (con un 57% de acierto desde la línea de 6,75), 2.4 rebotes y 3.1 de valoración en los diez choques que jugó en la Euroliga y 5.4 puntos, 5.8 rebotes y 9.8 de valoración en los cinco que disputó en el torneo doméstico.

De vuelta a la ACB.

Tillie acepta la propuesta del Herbalife Gran Canaria para retornar a la Liga Endensa, donde pretende recuperar su mejor versión tras dejar buena imagen en el UCAM Murcia (2012-14) y en el Baskonia (2014-17).

Formado en las categorías inferiores del París Racing Basket de su país y curtido en la Universidad estadounidense de Utah, el jugador nacido en Cagnes-sur-Mer llegó a la máxima competición nacional de la mano del Murcia, tras realizar dos buenos ejercicios en su primera etapa profesional con el Asvel Lyon Villeurbanne galo. En el combinado pimentonero destacó por su intensidad defensiva y por su acierto acierto exterior, firmando 10.1 puntos, 4.3 rebotes y 9.2 de valoración en su primera campaña y 12.4 puntos, 5.2 rebotes y 11.8 de valoración en la segunda, lo que posibilitó que el Baskonia apostara por él para incorporarlo a su proyecto de Euroliga y exhibiera sus cualidades en la rotación vasca.

En Vitoria conectó con la afición desde el primer momento y tuvo actuaciones destacadas que lo catapultaron para defender a su país. En su último año en el Baskonia promedió 6.4 puntos, 3.6 rebotes y 7.1 de valoración en la ACB y 6.9 puntos, 3.8 rebotes y 8.2 de valoración en la competición europea.

Tillie se une a un Herbalife Gran Canaria que ya cuenta con 11 jugadores para la próxima temporada: Albert Oliver, Clevin Hannah, Luke Nelson, Oriol Paulí, Xavi Rabaseda, Marcus Eriksson, Eulis Báez, Ondrej Balvin, Anzejs Pasecniks y Luke Fischer, y está a la espera de fichar un escolta y un alero.