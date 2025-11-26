Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Parlamento, en directo: debate de las enmiendas a la totalidad de PSOE, NC y Vox a los Presupuestos de 2026

10 fotos

Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:46

Modo oscuro
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria
Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  6. 6 «More than a coffee break»: así es La Bulé
  7. 7 La viñeta de Morgan de este miércoles 26 de noviembre
  8. 8 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  9. 9 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»
  10. 10 La marea violeta marcha contra la violencia machista en Gran Canaria: «Por las que están, las que no están y las que peligran»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria

Los jugadores del Granca Eric Vila, Pierre Pelos y Eetu Heinonen visitan The British School of Gran Canaria