Javi López: «Me hubiese gustado ayudar más al equipo y contar con más minutos, pero he aprendido»

El canterano amarillo, que disputó siete minutos de media en 13 partidos en la Liga Endesa y diez minutos en 14 compromisos en la EuroCup, cree que la temporada del cuadro de Fisac «empezó muy bien, estábamos como un tiro en la ACB y fuimos muy regulares en la EuroCup. Fue una pena y un palo la eliminación contra el Andorra. En la ACB tuvimos altibajos, sacamos lo positivo de competir contra el Barça en un Playoff y a mirar para adelante».

A nivel personal, afirmó que «siendo sincero, estoy muy orgulloso y agradecido por la oportunidad. Mejoré mucho personal, física y mentalmente en los entrenamientos. Mentiría si no dijera que me hubiera gustado jugar más porque todos los jugadores entrenamos para eso. No se dio y no pasa nada, no reprocho a nadie ni nada, pero me hubiese gustado ayudar más al equipo y contar con más minutos».

Sobre la continuidad de Fisac, dijo que « no tengo ni idea de si se quedara o no. Lo que tenga que ser que sea lo mejor para el Granca».

Cuestionado por su propio futuro, Javi López apuntó que « estoy expectante porque tengo uno más uno y no sabemos muy bien aún. Tengo clarísimo que mi corazón es amarillo, pero no puedo confirmar si voy a seguir o no».