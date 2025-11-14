Cuando Jaka Lakovic y Ricky Rubio fueron compañeros de vestuario

El entrenador del Dreamland Gran Canaria y el actual jugador del Joventut compartieron trayectoria en el Barça durante los años 2009-11 | Este sábado se verán las caras, siendo el esloveno el técnico de los amarillos y el del Masnou, director de orquesta verdinegro

Lakovic y Rubio, juntos en el banquillo del Barça, a finales de la década pasada, compartiendo vestuario en el club azulgrana. Este sabado se enfrentarán como técnico amarillo y director de juego verdinegro.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:29

Otra de las notas curiosas que desgrana el duelo de este sábado entre el Dreamland Gran Canaria y el Joventut Badalona es que el actual entrenador del conjunto claretiano, Jaka Lakovic, compartió vestuario con Ricky Rubio durante dos temporadas en el Barça, en este caso en los ejercicios 2009-10 y 10-11.

Juntos en el conjunto culé conquistaron 2 ligas, 2 Copas, 2 Supercopas y una de las dos Euroligas que ha conquistado el club azulgrana, compartiendo así una de las mejores épocas del club catalán en este siglo XXI.

En dicho equipo jugaban también jugadores del calibre de Juan Carlos Navarro, Pete Mickael, Gianluca Basile o Fran Vázquez, entre otros.

Curiosamente, en aquella etapa, Rubio era el base titular de los azulgrana, mientras Jaka desarrollaba un rol de recambio de lujo. En la temporada siguiente, Lakovic y Ricky separaron sus caminos, marchándose el balcánico al baloncesto otomano -Galatasaray- mientras que el del Masnou iniciaba su periplo en la NBA, vistiendo la camiseta de los Minnesota Timberwolves.

Este sábado se verán las caras nuevamente, uno portando la pizarra del equipo isleño, intentado dibujar jugadas para frenar el caudal baloncestístico del actual base verdinegro, que se ha consolidado como uno de los mejores sextos hombres de la ACB.