Horas decisivas para sellar la continuidad de Balcerowski en el Gran Canaria

Preocupación y resistencia en una semana clave para amarrar a Olek Balcerowski, la torre polaca del Dreamland Gran Canaria que es objeto de deseo de varios equipos de la Euroliga, entre los que se encuentran clásicos del baloncesto continental como el Panathinaikos griego y el Maccabi Tel Aviv israelí.

El canterano claretiano, de 22 años y con contrato con el Granca hasta la conclusión de la temporada 2023-2024, dispone de una cláusula de salida de 450.000 euros para la máxima competición europea a nivel de clubes, la cual vence el 31 del presente mes de julio. Por ese motivo, restan horas decisivas para confirmar la continuidad de una pieza capital en el proyecto deportivo por su nivel, por su proyección y, cómo no, por su condición de cupo de formación.

El Club Baloncesto Gran Canaria no negocia por Balcerowski y se remite a la totalidad del importe de la cláusula de salida, pero, al mismo tiempo, trabaja para extender su vinculación hasta 2025, en una firme declaración de intenciones para cimentar el futuro, en una apuesta decisiva por uno de los grandes valores del vivero de la Vega de San José y, a su vez, intentando dar un golpe de autoridad tras la marcha de Khalifa Diop al Baskonia.

Asimismo, medios de Grecia y de Israel publicaron ayer que ambos equipos se plantearon pagar la cláusula de salida en un primer momento, pero que finalmente no acometerán la operación.

El jugador de Swidnica, elegido mejor joven de la BKT EuroCup en las campañas 2020-2021 y 2022-2023, promedió 9,4 puntos, 3,3 rebotes y 10,2 créditos de valoración en 36 encuentros en la pasada edición de la Liga Endesa, mientras que en una BKT EuroCup para la historia con la obtención del título firmó 8,6 puntos, 3,8 rebotes y 10,6 de valoración en 22 compromisos.

La puerta de la NBA, cerrada

Además, como informó este periódico el pasado jueves, el sueño de Olek Balcerowski de jugar en la NBA tendrá que esperar porque los Boston Celtics no apostarán por la torre polaca -tiene una cláusula de salida de 800.000 euros para la mejor liga del mundo-.

Tras destacar en la Liga de Verano de Las Vegas con una media de 7,4 puntos, cinco rebotes y 1,4 asistencias en los cinco choques que jugó, la franquicia de Massachusetts no dará el paso.