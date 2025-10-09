Horario y dónde ver en televisión el Dreamland Gran Canaria - Unicaja Málaga
l equipo claretiano se estrena en casa en la Liga Endesa ante el vigente campeón de la Copa del Rey, la BCL y la Copa Intercontinental
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 9 de octubre 2025, 21:40
El Dreamland Gran Canaria se medirá este sábado 11 de octubre al Unicaja Málaga en su primer encuentro como local en la ACB. Los amarillos, que han renovado media plantilla, llegan a la cita tras una irregular pretemporada en la que han sumado tres victorias y cuatro derrotas, además de vencer en la BCL ante el Benfica (61-98) y perder en el estreno liguero ante el Real Madrid (81-71) en el Movistar Arena.
De esta forma, el cuarto proyecto de Jaka Lakovic arranca la segunda jornada de Liga Endesa -el primer encuentro en su feudo- ante el vigente campeón de la Copa del Rey, de la BCL y de la Copa Intercontinentalen el Gran Canaria Arena a partir de las 19.00 horas y se podrá ver tanto en DAZN.
Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.