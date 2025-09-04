El Granca encara el primer reto de la pretemporada sin Brussino y Kuath

El equipo claretiano viaja hoy a Italia para calibrar su momento de forma con equipos del nivel del Olimpia Milán, Bayern Múnich y Sassari

El alero argentino Nico Brussino, realizando una de las pruebas correspondientes a su reconocimiento médico en las instalaciones de Hospital Perpetuo Socorro (HPS).

Tras varias semanas de trabajo intenso en el Gran Canaria Arena, el Dreamland Gran Canaria probará la maquinaria en tierras italianas este fin de semana. Por segundo año consecutivo, el cuadro de Jaka Lakovic se marchará a la isla de Cerdeña, que acogerá el 15º International Basketball Tournament-City of Cagliari, con la participación del Bayern Múnich alemán y de los italianos Olimpia Milán y Dinamo Sassari.

El torneo transalpino comenzará mañana, a las 17.00 horas, con el duelo entre el Granca y el Olimpia, mientras que el Bayern Múnich y el Dinamo Sassari medirán fuerzas a las 19.30 horas. Tras los dos enfrentamientos iniciales, al día siguiente tendrá lugar el encuentro por el tercer y el cuarto puesto a las 17.00 horas, siendo la gran final a partir de las 19.30 horas.

Para este primer reto de preparación, el preparador esloveno contará con sus dos directores de juego, Andrew Albicy y Ziga Samar. En la posición de escolta, Isaiah Wong, uno de los nuevos escoltas del equipo, y Braian Angola, recién llegado a la isla, estarán sobre el parqué. Asimismo, Miquel Salvó, Eric Vila, Louis Labeyrie, Pierre Pelos y Mike Tobey también formarán parte de la expedición claretiana.

Además, Lakovic dispondrá en sus filas con Lucas Maniema y Fynn Schott, ya en dinámica del primer equipo, y con los canteranos Eetu Heinonen y Aleksander Panasiuk.

Por su parte, el argentino Nico Brussino se quedará en la isla para descansar tras su participación en la última Copa América, mientras que el sudanés Kur Kuath viajará a Estados Unidos con permiso del club por motivos familiares y se incorporará con normalidad la próxima semana.

DAZN dará los torneos de la Liga ACB en los próximos cinco años La plataforma de streaming DAZN adquirió los derechos para emitir todos los partidos de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey para las próximas cinco temporadas, según anunció ayer la ACB en un comunicado. Para dar respuesta al interés de los aficionados al baloncesto, DAZN lanzará un plan específico para ellos, que ofrecerá acceso a todos los partidos de la ACB en directo y bajo demanda. Esta propuesta se podrá disfrutar por 9,99 euros al mes en la modalidad anual de pago fraccionado, 14,99 euros en la mensual o 109,99 euro en la anual con pago único. Este nuevo plan se podrá contratar en la aplicación de DAZN y en DAZN.com próximamente. Los usuarios del plan Premium lo tienen incluido.