Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, clases suspendidas y carreteras cortadas
Ricky Rubio vuelve a la isla con la camiseta del Joventut. ACB

Gran Canaria-Joventut: los antecedentes sonríen a La Penya... y encima llega Ricky Rubio al Arena

Baloncesto ·

El base de El Masnou llega a la isla con unos excelentes números: 12,8 puntos, 5,3 asistencias y 16,5 asistencias | Su último enfrentamiento contra los amarillos fue en mayo de 2024 con el Barça (2 puntos) pero con la camiseta verdinegra hay que remontarse a 2009 en el CID

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:37

Comenta

Los antecedentes globales entre el Dreamland Gran Canaria y el Joventut Badalona sonríen al equipo catalán. En concreto, son 32 triunfos para el equipo amarillo y 39 victorias para los verdinegros. Sin embargo, en los últimos cinco enfrentamientos ligueros, la escuadra claretiana se ha impuesto en tres, casualmente los últimos choques en el Gran Canaria Arena, lo que ha llevado a la entidad a hacer un llamamiento a la afición para llenar en recinto de Siete Palmas.

En el duelo más reciente -el 17 de mayo de este año-, los pupilos de Jaka Lakovic se impusieron por 79-68, merced a la gran actuación de Mike Tobey (21 de valoración) y Nico Brussino (16 puntos). No obstante, llega a la isla en esta ocasión el exNBA y campeón del mundo Ricky Rubio.

Hace un año se midió -5 de mayo de 2024- al Granca con la camiseta del Barça (2 puntos), pero habría que remontarse al ya lejano 26 de abril de 2009 para ver la última visita del base de El Masnou con la camiseta de La Penya.

En aquella ocasión, firmó 9 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias para cimentar el triunfo catalán en el Centro Insular de Deportes (72-77). En su retorno al parqué, Ricky ha demostrado que no ha perdido un ápice de la magia que siempre ha atesorado, siendo una de las piezas más destacadas de los badaloneses en este arranque liguero, merced a sus 12,8 puntos por encuentro, 5,3 asistencias y 16,5 de valoración.

