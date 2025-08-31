El Gran Canaria vestirá con Mezzo Bespoke La firma de sastrería exclusiva se suma al equipo amarillo, vistiendo a medida a cuerpo técnico y directiva del club

El presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané (i.) y el entrenador del conjunto claretiano, Jaka Lakovic (centro derecha), junto a los responsables de la firma Mezzo Bespoke.

El Club Baloncesto Gran Canaria y Mezzo Bespoke alcanzaron un acuerdo de colaboración para que la firma de sastrería se convierta en la encargada de vestir a los entrenadores del primer equipo del Dreamland Gran Canaria y a los directivos de la entidad amarilla.

Mezzo Bespoke es una firma de sastrería masculina a medida con sede en Las Palmas de Gran Canaria y con una gran proyección internacional, que ha sabido ganarse la confianza de una clientela selecta en distintos países europeos con un trato y trabajo exclusivo.

Fundada por Yogi Bhagat y codirigida por María Pérez, la marca combina la tradición artesanal con un servicio altamente personalizado, cuidando cada detalle para ofrecer prendas únicas que reflejan la identidad y el estilo de cada persona.