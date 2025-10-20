El Gran Canaria se juega el liderato de la Champions en territorio comanche

El Dreamland se mide en Subotica al correoso KK Spartak, rival que también ha vencido tanto al Benfica como al Le Mans en el Grupo H de la BCL

Wong sigue creciendo a nivel estadístico en el Dreamland Gran Canaria. Ya es el líder en anotación en la Champions.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

A pesar de que el itinerario del Dreamland Gran Canaria ha sido hasta ahora impoluto en la Champions League (BCL), el encuentro de este martes en Subotica -19.00 horas- ante el KK Spartak se antoja crucial, con el liderato del Grupo H en juego después del buen rendimiento mostrado por el conjunto serbio. El conjunto dirigido por Jaka Lakovic tendrá enfrente a un rival humilde de pedigrí pero con jugadores con hambre, talento y experiencia. En su roster aparecen trotamundos como el jamaicano Shevon Thompson, que lidera al equipo en valoración (16,5) y rebotes (9).

Un veterano de 2,13 metros y 32 años que hace un lustro llegó a jugar en la ACB, defendiendo los colores del Baloncesto Fuenlabrada. A él se suma el frenesí anotador del canadiense Olivier Hanlan (16 puntos por encuentro). Un escolta muy del gusto del Gran Canaria con un prolífico curriculum en el Viejo Continente: CSKA, Turk Telekom, Iraklis, Zalgiris Kaunas, Le Mans o incluso el Valencia Basket, entre otros equipos.

La triada anotadora se completa con la presencia del norteamericano Keondre Kennedy -12 puntos y 12 créditos de valoración., un jugador versátil y con un poderío físico que, sin duda, dificultará el juego interior de los amarillos.

Cabe recordar que el equipo balcánico comenzó su singladura en el Grupo H venciendo in extremis al Le Mans en su feudo (74-73), mientras que al Benfica lo superó con solvencia en Lisboa (74-90).

En cualquier caso, Jaka Lakovic contará para este choque con todas sus piezas disponibles, con la variable de contemplar un descarte para esbozar un cupo de cinco jugadores de formación local, en el cual toman peso tanto el suizo Lucas Maniema -que ha ganado minutos en ACB- como el finlandés del filial amarillo, el exterior Eetu Heinonen.

En esta competición, el escolta estadounidense Isaiah Wong sigue al alza, al menos en el aspecto estadístico -17 puntos y 12,5 de valoración-, tomando protagonismo por su polivalencia tanto Pierre Pelos -9 puntos, 3 rebotes y 12 de valoración- y Braian Angola -9,5 puntos y 42,9% en triples-. En definitiva, piezas en crecimiento que pueden ser decisivas en este duelo a cara de perro en territorio comanche.

Encuesta: ¿Quién cree que va a ganar el partido? El Gran Canaria El KK Spartak