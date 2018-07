González: «Nuestra forma de jugar impactó en Alemania»

— El Alba Berlín finalizó en la segunda posición en la edición 2017-2018 de la easyCredit BBL Bundesliga y en la Copa germana, tras ser superado por el Bayern Múnich en ambas competiciones. ¿Qué valoración hace de su primera temporada en Alemania?

— La valoración es buenísima en todos los sentidos, muy positiva tanto a nivel profesional como personal. En cuanto a los resultados, hemos conseguido más de lo que esperábamos y se nos pedía el primer año en el club. Obtuvimos el subcampeonato en la Copa compitiendo muy bien y a falta de cinco minutos parecía que íbamos a ser campeones, pero no supimos gestionar esos minutos. En la Liga fuimos de menos a más, empezamos muy mal la temporada, pero el trabajo y la constancia hizo que poco a poco fuéramos subiendo y hemos llegado a competir a un nivel altísimo, practicando un baloncesto atractivo, bonito y muy vistoso para el público. Perdimos la final en el quinto partido, creo que el factor cancha fue determinante para que no pudiésemos conseguir el título.

— El premio es el respaldo de una afición que llenó el Mercedes-Benz Arena (capacidad para 14.500 espectadores) en cada duelo y un país que alabó el juego practicado por el combinado de Aíto García Reneses...

— El impacto que ha tenido nuestra forma de jugar ha sido muy grande en Alemania, hemos practicado un baloncesto de muchos contraataques y muy ofensivo, logrando el récord de superar los cien puntos en el mayor número de partidos. A la gente le ha gustado muchísimo y hemos tenido el respaldo de la afición, e incluso de los medios, que, al final, nos daban como campeones. Ha sido un éxito a nivel deportivo, no todo son los resultados y, en ese aspecto, ha sido positivo.

— Y con la plantilla más joven de la competición y muchos jugadores de las categorías de formación se estrenaron durante la temporada...

— Históricamente, el Alba Berlín ha sido de contar con plantillas veteranas. Uno de los argumentos para fichar a Aíto fue que llevaban mucho tiempo sin sacar jugadores jóvenes y se creó la cantera hace pocos años. El club pretendía cambiar la dinámica fortaleciendo la cantera. Una de las cosas que intentamos hacer y creo que ha sido un acierto, hemos obtenido todos los títulos nacionales, algo que nunca había hecho el Alba. Encima debutaron seis jugadores en el primer equipo y alguno con participación real e influyente en el conjunto, por lo que es muy ilusionante poder continuar creciendo con este equipo y este grupo de jugadores.

— Fue la primera aventura de Aíto fuera de España. ¿Cómo lo ha visto?

— Él está muy contento. Le encanta la ciudad y, como saben que le gusta la fotografía, pasa mucho tiempo recorriendo los innumerables parques que hay en Berlín. Está muy ilusionado con el equipo, muy activo, y nos lo transmite a los demás.

— ¿Qué le ha sorprendido de la Bundesliga y qué diferencias ha percibido con respecto a la Liga Endesa?

— Es una competición muy física, en la que se juega rápido, con jugadores que, quizás, leen un poco peor el juego que en la ACB, pero la diferencia más importante diría que es que los conjuntos en el juego interior suelen jugar con cuatros más pequeños, más móviles, y en España se suele jugar con pívots más grandes, que juegan mejor interior.

— El Alba Berlín se ha colado en un territorio reservado para el Brose Bamberg y el Bayern Múnich en las últimas temporadas. ¿Cómo ve el panorama de cara al próximo ejercicio?

— Somos conscientes de que el Bamberg y el Bayern están por encima en el presupuesto, pero tenemos que ir con la idea de seguir creciendo y mejorando para ver dónde podemos llegar. Contamos con un equipo muy joven y nuestra meta es crecer y jugar cada día mejor. Si esto trae resultados como esta temporada, perfecto, pero sin olvidarnos de nuestro principal objetivo.

— Y a nivel personal y profesional, ¿está contento de haber tomado la decisión de afrontar otro proyecto tras ocho temporadas como entrenador asistente en el Club Baloncesto Gran Canaria?

— Sí, ha sido muy positivo conocer otro baloncesto, otra cultura, salir de la zona de confort y arriesgarte para tener nuevas experiencias. En el club nos han tratado de una forma fantástica, mi familia se ha adaptado muy bien y solo puedo decir que estoy muy contento de la decisión que tomé.

— ¿Qué es lo que más le ha gustado de la ciudad de Berlín?

— Es la ciudad en sí misma, no me esperaba que hubiera tanta cantidad de terrazas, de vida, de gente saliendo. De hecho, lo primero que te dicen cuando llegas es que Berlín no es Alemania, es una cosa diferente y un poco es verdad. Tiene una idiosincrasia diferente y es muy atractiva. Es muy cosmopolita y, en especial en nuestro barrio, hay muchos extranjeros. La verdad es que nos han aceptado muy bien, y solo puedo decir cosas favorables.

— También ha ayudado tener tantas caras conocidas en el club como el director deportivo Himar Ojeda, el responsable de la cantera Raúl Rodríguez, y los también entrenadores Carlos Frade y Cristo Cabrera...

— Sí, claro. La adaptación ha sido muy buena porque había gente conocida, con la que ya había trabajado. Sabía que estaría muy a gusto, y, sin duda alguna, es un placer volver a trabajar con ellos.

— Tras conquistar la edición 2016-2017 de la Liga Endesa con el Valencia Basket, el interior norteamericano Luke Sikma aceptó la propuesta del Alba. ¿Cómo valora una campaña en la que fue designado como mejor jugador de la Bundesliga?

— Se lo mereció. Ha sido una pieza muy importante en nuestro organigrama, no solo se trata de un buen jugador sino que también es un líder dentro y fuera de la pista. Ha sido muy importante para que se dieran estos resultados.

— Siempre ha comentado que el mérito del Herbalife Gran Canaria es que da un paso adelante cada campaña. Ahora jugará la Euroliga...

— Estoy contentísimo, casi me da un infarto en el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final ante el Valencia Basket. Me alegro muchísimo por el club, por mis excompañeros; estoy encantado de ver al Granca dar otro pasito más y seguir evolucionando. Ojalá le vaya fantástico en la próxima edición de la Euroliga, que disfruten y que entiendan que es un premio al buen trabajo de los últimos años. Su objetivo principal debería ser disfrutar de esta competición.

— Habla de disfrutar de la presencia en la máxima competición continental a nivel de clubes...

— Sí, ya que hay que ser realistas, saber dónde están y que será muy dura, pero es un premio para disfrutarlo con los aficionados y que sirva de estímulo para crecer en el club, en la masa social y será algo que quedará en la historia, eso es lo bonito de esta competición. Los objetivos principales deben estar en la ACB, que es su Liga.

— Usted estaba en el club claretiano en la anterior etapa de Salva Maldonado en la isla, pero en labores de tecnificación en las categorías de formación. ¿Qué le parece su fichaje?

— Me parece que es un gran entrenador, con mucha experiencia, conoce el club y le deseo lo mejor. Espero que continúe haciendo crecer al Gran Canaria.

— Walter Tavares y Anzejs Pasecniks son dos jugadores con los que trabajó y dedicó muchas horas para favorecer su mejora técnica. ¿Cómo analiza la evolución de ambos?

— La progresión de Tavares es un poco la que nos imaginábamos, o yo al menos, ya que sabía que si volvía a Europa iba a ser para dominar. Se trata de un jugador con unas características muy especiales, que no las hay en Europa. Efectivamente, estoy contento de no haberme equivocado, de verlo jugar a ese nivel y ser tan importante en el Real Madrid. Por su parte, Pasecniks parece que este año ha jugado un poco peor, pero, probablemente, sea por la fase de crecimiento, puesto que todavía es muy joven y, a lo mejor, se crearon unas expectativas a su alrededor más grandes. Hay que saberlo llevar y entender, es parte de la progresión y seguro que la temporada que viene va a jugar mejor.