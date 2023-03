Los francotiradores del Granca no fallan a su cita con el triple

El CB Gran Canaria se impuso, en la Eurocup7Days, ante un combinado que no le puso las cosas fáciles como el Türk Telekom Ankara. Porque el inicio fue arrollador, pero después el Ankara despertaría de la siesta apretando a su rival, tanto que hizo tambalear el Arena. Sin embargo, si hay algo a destacar en el partido de ayer del conjunto de Jaka Lakovic es el buen hacer desde el tiro exterior, obteniendo más de un 50% (15 de 29) de acierto desde la línea de 6,75. Un excelente Ferrán Bassas comandó a los insulares en la primera parte con 15 puntos en su haber. En la segunda el mejor fue John Shurna, quien terminó como máximo anotador de los amarillos con 20 puntos en su cuenta particular y con un 23 de valoración al término de los 40 minutos. El americano salió galardonado con el premio MVP del partido.

Lo cierto es que en este duelo se vio un Granca muy acertado desde el exterior y eso hizo que se llevara una dura batalla ante un equipo aguerrido y que no se rindió hasta el último segundo del partido. Una lluvia de triples que hicieron sostener al elenco claretiano en lo más alto de la tabla del Grupo B de la Eurocup7Days una semana más.

Además de la brillante actuación de John Shurna, jugador que más minutos disputó en el parquét (26:02), también destacó el polaco Olek Balcerowski con 11 puntos y encestando todo lo que intentó, dos tiros de dos, un triple y cuatro tiros libres. Al igual que también sobresalió su compatriota AJ Slaughter, el escolta sumó los mismos tantos y aportó mucho al combinado amarillo. En lo que respecta a la parcela defensiva, tanto Olek Balcerowski como Khalifa Diop cerraron el aro amarillo. El pívot senegalés se gustó con tres tapones para enmarcar que pusieron en pie al público del feudo claretiano. Cuando más apretaban los visitantes, Khalifa tiró de raza para frenar a los turcos.

El Granca necesita el más alto nivel de sus francotiradores para las próximas batallas que se presentan en un tramo final de campaña emocionante. Lakovic, que podría contar con el nuevo fichaje Michael Carrera este mismo sábado (20.30 horas) ante el UCAM Murcia en el Arena, tiene las claves para seguir sumando triunfos, y de ello depende el buen hacer del equipo desde la línea de tres.

Este viernes, presentación de Michael Carrera

Este viernes alrededor de las 10.30 horas dará lugar la presentación del nuevo jugador claretiano, Michael Carrera. El alero de 1,98 metros de altura llega a Gran Canaria para jugar en el combinado insular hasta final de temporada. En las últimas horas se despidió de su antiguo club, el Lleida de la LEB Oro, y confesó que «la oferta del Granca llegó de la noche a la mañana. El lunes por la mañana me llamaron y me dijeron que había una oferta. Todo pasó rápido. Era una opción de que mi carrera y mi juego subiera al siguiente nivel para lograr mis metas. Deportivamente es uno de los mejores equipos de la ACB, no lo dudé ni un segundo». Carrera quiere dar el do de pecho en su estreno.