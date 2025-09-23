Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Parlamento de Canarias apoya la creación de dos Estados: Palestina e Israel
José Núñez -derecha- y Sitapha Savané sellaron el acuerdo. CBGC

Engel & Völkers Gran Canaria renueva su colaboración con el Club Baloncesto Gran Canaria

Liga Endesa ·

La unión refuerza una alianza que une el mundo inmobiliario con el deporte de élite del archipiélago

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:12

Engel & Völkers Gran Canaria y el Club Baloncesto Gran Canaria han renovado su acuerdo de patrocinio, reforzando una alianza que une el mundo inmobiliario con el deporte de élite del archipiélago.

El acto de firma del acuerdo tuvo lugar en las oficinas de Engel & Völkers Gran Canaria, situadas en Las Palmas de Gran Canaria, y tuvo como representantes a José Núñez, director de la inmobiliaria de lujo, y a Sitapha Savané, presidente del club.

Engel & Völkers Gran Canaria es una inmobiliaria especializada en propiedades residenciales, de inversión y de lujo, con una amplia cartera en la isla. Engel & Völkers destaca por su servicio personalizado, la profesionalidad de sus asesores locales y el respaldo de una red internacional de más de 10.000 consultores en 35 países.

El Club Baloncesto Gran Canaria sigue colaborando con Engel & Völkers, patrocinador que aporta no solo apoyo económico, sino también visibilidad, proyección mediática y valores como la excelencia y la conexión con la comunidad local.

