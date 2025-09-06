Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Wong -izquierda- y Pelos intentan frenar el ataque del Olimpia Milán en un duelo que se anotó de manera clara el conjunto italiano. Armani Jeans Milano

Duro correctivo para el CB Gran Canaria ante el Olimpia Milán para arrancar la pretemporada (91-64)

El poderoso conjunto italiano, dirigido por Ettore Messina, tumbó al equipo amarillo en el primer test de pretemporada de los pupilos de Jaka Lakovic | Wong, con 15 puntos, lo más destacado de los isleños en un amistoso para olvidar

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:42

El Dreamland Gran Canaria arrancó la pretemporada con una dura derrota ante el poderoso Olimpia Milán en el Torneo Ciudad de Cagliari (91-64), sin la presencia del argentino Nico Brussino aún -que pasó la revisión médica el pasado jueves tras volver de su selección- pero con la del colombiano Braian Angola, que aportó 6 puntos pese apenas aterrizar en la disciplina amarilla.

A pesar de que el choque comenzó igualado en el primer cuarto (20-19 para los transalpinos), el conjunto milanés fue estirando la distancia con el paso de los minutos, hasta llegar al descanso con un elocuente 49-37.

Tras el descanso, el tridente Brooks-LeDay-Shields -43 puntos entre los tres- fueron marcando el ritmo de choque a favor del equipo de Ettore Messina (69-45 a la conclusión del tercer cuarto).

Los de Lakovic iban a afrontar el tramo final del choque ante un rival que estaba consiguiendo ser superior sobre el parqué en casi todas las facetas. 74-50 a falta de ocho minutos de partido. Angola se iba a marchar al tiro libre, recortando distancias. Pero era estéril. En la siguiente jugada, los italianos anotarían de tres, y aunque Isaiah Wong conseguiría devolver el golpe desde el perímetro, el conjunto italiano había tomado velocidad de crucero. 82-55 en los minutos finales de partido.

Lorenzo Brown, internacional con España, penetra en la zona amarilla ante la oposición de Wong. O. M.

De poco sirvió la superioridad en el rebote -45 rechaces capturados por los amarillos frente a los 31 del Armani Jeans- o los 15 puntos de Isaiah Wong -acompañado por los 11 del pívot Mike Tobey-, ya que las 23 pérdidas de balón pasaron factura a un Gran Canaria que terminó diluyéndose en un amistoso para olvidar.

Los amarillos pelearán este domingo en el partido por el tercer puesto del torneo que se celebra en la isla de Cerdeña.

