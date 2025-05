Dreamland Gran Canaria-Joventut, un pulso de enemigos íntimos por la sexta plaza

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 15 de mayo 2025, 19:33 Comenta Compartir

Restan tres jornadas para la conclusión de la fase regular de la Liga Endesa y cuatro billetes están en juego aún para competir en el Playoff por el título. Con el Real Madrid, el La Laguna Tenerife, el Unicaja y el Valencia Basket clasificados ya desde hace varias fechas, el Barça, el Joventut, el Dreamland Gran Canaria, el Baskonia, el BAXI Manresa y el UCAM Murcia pugnan por las últimas cuatro posiciones en liza.

Tras el triunfo ante el Hiopos Lleida el pasado miércoles en el encuentro pendiente de la vigésimo séptima jornada -aplazado en su momento por la participación del Dreamland Gran Canaria en la final de la BKT EuroCup-, el combinado claretiano, séptimo con un balance de 17 victorias y 14 derrotas, dio un paso de gigante en la carrera por poder firmar su vigésima primera presencia en las últimas 24 ediciones de la lucha por el entorchado de la mejor liga de Europa.

El equipo insular, que acumula tres triunfos en las últimas cuatro fechas ligueras y cuatro consecutivos en el Gran Canaria Arena -el BAXI Manresa, el Unicaja, el Coviran Granada y el Hiopos Lleida-, afrontará este sábado (19:45 horas, en directo por Movistar+Deportes -dial 63-) una cita de vértigo contra una de las escuadras más en forma de la competición: el Joventut.

El bloque de Daniel Miret, sexto clasificado con un balance de 18 triunfos y 13 derrotas, persigue su cuarta victoria consecutiva en la isla -el Río Breogán, el Surne Bilbao Basket y el Baskonia- para sellar la clasificación para el Playoff y prácticamente asegurarse la sexta plaza

En el envite de la primera vuelta en el Olímpico, la Penya se impuso por 89-78, por lo que el Dreamland Gran Canaria necesita ganar y superar esa diferencia de 11 puntos para hacerse con el average particular y ascender a la sexta plaza ese mismo día.

«Hay que ir partido a partido»

«Todos los partidos son muy importantes y lo serán hasta el final de la liga regular. Hasta el final no se sabrá nada o en qué posición podemos llegar al final en el Playoff. Por eso, tenemos que sumar, no esperar y ponernos contra las cuerdas. Debemos ir sumando ya y no alargar este tema hasta el final. Primero, queremos ganar este encuentro y luego seguir sumando victorias porque solamente esto nos puede lanzar al Playoff. Hay que ir partido a partido y nada más», destacó el técnico del Granca, Jaka Lakovic, ante los medios en la previa del duelo contra el Hiopos Lleida el pasado martes.