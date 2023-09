El Dreamland Gran Canaria participará en una Copa Isola con tintes benéficos

La Copa Isola aterriza este mes de septiembre en el Gran Canaria Arena. El recinto de Siete Palmas será el escenario del partido de vuelta de este torneo que medirá al Dreamland Gran Canaria y al Lenovo Tenerife. El choque tendrá lugar el domingo 17 de septiembre a las 12.00 horas.

Todos los abonados podrán acceder con su abono sin necesidad de retirar entrada alguna. Las entradas para no abonados tendrán un precio de cinco euros, pero lo recaudado irá destinado a la ONG Mamás en Acción, una comunidad de personas -no solo son madres ni mujeres- que acompañan a los niños hospitalizados que no tienen papás o no pueden vivir con ellos.

Presentes en las ciudades de Madrid y de Valencia, recientemente comenzaron a trabajar en Gran Canaria también.

Aquellos abonados que quieran colaborar con esta causa podrán hacerlo también a través de donativos al número de cuenta o al Bizum que el Club Baloncesto Gran Canaria facilitará en las próximas fechas.

El partido de ida entre el Lenovo Tenerife y el Dreamland Gran Canaria se disputará el jueves 14 de este mes, a partir de las 18.30 horas, en el Santiago Martín de La Laguna. Esta semana saldrán a la venta las entradas para el choque de vuelta del domingo 17 a las 12.00 horas.