Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

15 fotos

El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios

Los jugadores del Dreamland Gran Canaria Lucas Maniema, Carlos Alocén, Ziga Samar, Isaiah Wong, Nicolás Brussino y Pierre Pelos hicieron las delicias de los aficionados y aficionadas que se acercaron a jugar en las canastas ubicadas en la plaza central y aprovecharon para fotografiarse y llevarse sus autógrafos

Cober

Cober

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:06

Modo oscuro
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  3. 3 Investigan la muerte de un hombre en la Avenida Marítima
  4. 4 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  5. 5 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  6. 6 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  7. 7 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  8. 8 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»
  9. 9 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  10. 10 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios

El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios