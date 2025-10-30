15 fotos
El Dreamland Gran Canaria se divierte en el CC Alisios
Los jugadores del Dreamland Gran Canaria Lucas Maniema, Carlos Alocén, Ziga Samar, Isaiah Wong, Nicolás Brussino y Pierre Pelos hicieron las delicias de los aficionados y aficionadas que se acercaron a jugar en las canastas ubicadas en la plaza central y aprovecharon para fotografiarse y llevarse sus autógrafos
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 30 de octubre 2025, 19:06
