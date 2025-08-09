El Dreamland Gran Canaria disputará siete compromisos de puesta a punto

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 23:04 Comenta Compartir

El Dreamland Gran Canaria ya tiene definido su itinerario de pretemporada. El equipo de Jaka Lakovic, que echará a andar en la semana del lunes 18 del presente mes de agosto con los reconocimientos médicos y los primeros entrenamientos, afrontará un total de siete compromisos antes de descorchar la temporada oficial 2025-2026 con la disputa de la primera jornada de la Liga Endesa.

El primer amistoso que disputará el Granca en el cuarto curso de Jaka Lakovic como entrenador jefe del equipo amarillo será ante un rival de nivel Euroliga como el Olimpia Milán italiano. El conjunto grancanario se desplazará hasta la isla de Cerdeña para disputar el 15º International Basketball Cagliari Tournament en la capital de dicha isla. Dependiendo de los resultados, el Dreamland Gran Canaria se medirá al Dinamo Sassari italiano o al Bayern Múnich alemán. Los partidos tendrán lugar los días seis y siete de septiembre.

Una semana más tarde, el Granca viajará a tierras gallegas para participar en el As Burgas Basket Cup. En una de las semifinales, el cuadro claretiano jugará ante Río Breogán el 12 de septiembre, midiéndose al día siguiente al anfitrión Ourense o al Surne Bilbao Basket.

El conjunto amarillo volverá de Galicia para pasar la semana en casa y afrontar los ya clásicos envites regionales en estas fechas. El jueves 18, el Dreamland Gran Canaria recibirá en el Arena, a las 18.30 horas, al La Laguna Tenerife. El segundo partido entre ambos representativos canarios tendrá lugar el domingo 21, a las 12.30 horas, en el Santiago Martín.

Por último, el Granca cerrará su pretemporada con un partido amistoso en Granada, ante el Covirán Granada, el jueves 25 de septiembre, en un duelo en el que Jaka Lakovic tendrá una última oportunidad de hacer probaturas antes del arranque oficial del curso, previsto para el fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de octubre con la primera jornada de Liga Endesa. Tras dicho compromiso, el Dreamland Gran Canaria debutará el martes 7 de octubre, a las 20.30 horas, en la Basketball Champions League, rindiendo visita al SL Benfica.